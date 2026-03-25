Ο Γιώργος Τσαγκαράκης, που κατάφερε να εδραιωθεί ως ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους δημοπράτες στην Ελλάδα ξεκινώντας χωρίς εφόδια, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μιας δικαστικής περιπέτειας που κλονίζει τον χώρο της τέχνης.

Μία ανώνυμη καταγγελία, μάλιστα, άνοιξε την έρευνα για τα πλαστά έργα τέχνης, με τις καταγγελίες σε βάρος της γκαλερί να λαμβάνουν μορφή χιονοστιβάδας.

Σύμφωνα με την αποκάλυψη που έκανε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ» μιλώντας στο Live News υπάρχει ακόμα μία δικαστική διαμάχη, με κατηγορούμενο τον γκαλερίστα Γιώργο Τσαγκαράκη.

Συγκεκριμένα, μία ηλικιωμένη γυναίκα από την Αθήνα, φαίνεται να τον έχει καταγγείλει το 2010, καθώς της είχε πουλήσει δύο πλαστούς πίνακες των ζωγράφων Φασιανού και Βασιλείου, έναντι 10.000 ευρώ.

Η δικαστική αυτή διαμάχη τελείωσε το 2019 και ο κ. Τσαγκαράκης αναγκάστηκε να πληρώσει το 2021 αποζημίωση 11.000 ευρώ. Παράλληλα, η ίδια γυναίκα κατήγγειλε πρόσφατα πως αγόρασε δύο δαχτυλίδια με πολύτιμους λίθους έναντι 20.700€ τα οποία διαπίστωσε πως ότι είναι faux μπιζού. Κατέθεσε αγωγή πριν από λίγες ημέρες και διεκδικεί συνολικά 27.000 ευρώ.

Όπως είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να καταθέσουν 17 άτομα που αγόρασαν πλαστούς πίνακες από τον γκαλερίστα. Επιπλέον, ανοίγει έρευνα και για τα κοσμήματα που πουλούσε ο κ. Τσαγκαράκης.

Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους

Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του, το απόγευμα της Τρίτης 24 Μαρτίου αλλά με αυστηρούς περιοριστικούς όρους, ο Γιώργος Τσαγκαράκης.

Σε βάρος του γνωστού γκαλερίστα επιβλήθηκε η εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του μια φορά τον μήνα, απαγόρευση εξόδου από την χώρα, καταβολή εγγύησης 50 χιλιάδων ευρώ και απαγόρευση πώλησης κατοχής αγοράς διάθεσης αρχαιοτήτων. Η ενασχόληση με τους πίνακες επιτρέπεται μόνο με πιστοποιητικό γνησιότητας.

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης αρνήθηκε το βαρύ κατηγορητήριο, υποστηρίζοντας ότι οι πίνακες του ήταν παμπάλαια κειμήλια που ήταν εκεί από την εποχή του πατέρα του.

