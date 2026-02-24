Η 25χρονη Νεφέλη Λιβιεράτου, η πρωτότοκη κόρη του Λάμπη Λιβιεράτου και της Εύης Αδάμ, ζει ένα μεγάλο έρωτα και πια δεν το κρύβει.

Ο άντρας που της έχει κλέψει την καρδιά είναι ο Γιάννης Δαλακούρας, γιος του εφοπλιστή Δημήτρη Δαλακούρα και της Αρετής Δαλακούρα. Οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσω κοινών φίλων στη Νέα Υόρκη, όπου η Νεφέλη Λιβιεράτου πραγματοποιεί το μεταπτυχιακό της στα Οικονομικά, μετά το πτυχίο της από το Bath College στην Αγγλία. Εκεί, έχει εγκατασταθεί μόνιμα και ο Γιάννης Δαλακούρας, ο οποίος δραστηριοποιείται στο χώρο της ναυτιλίας.

Το love story τους εξελίχθηκε αθόρυβα, αλλά δεν διστάζουν πλέον να μοιράζονται κοινά στιγμιότυπα. Ταξιδεύουν συχνά μαζί, ενώ υποδέχθηκαν τη νέα χρονιά στο κοσμοπολίτικο St Barth της Καραϊβικής. Είχε προηγηθεί και η κοινή τους εμφάνιση στο glam χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν που παρέθεσε η οικογένεια Δαλακούρα στην Εκάλη, επιβεβαιώνοντας ότι η σχέση τους έχει προχωρήσει.

Φυσικά, η Νεφέλη Λιβιεράτου διατηρεί μια πολύ δεμένη σχέση με την αδερφή της, Δανάη Λιβιεράτου, η οποία κινείται στο χώρο της μουσικής και κυκλοφόρησε πρόσφατα το πρώτο της EP. Οι δυο τους απαθανατίστηκαν πρόσφατα μαζί στο Halloween, απολαμβάνοντας τη μαγεία της πόλης που δεν κοιμάται ποτέ.

Παρά την εντυπωσιακή της εμφάνιση, και την ομοιότητα με τη μητέρα της, η Νεφέλη Λιβιεράτου δεν θέλησε να ασχοληθεί με το modelling όπως η μητέρα της, επιλέγοντας το δρόμο των οικονομικών. Οι γονείς της τη στηρίζουν απόλυτα, χωρίς να παρεμβαίνουν στα προσωπικά της. Άλλωστε, ο Λάμπης Λιβιεράτος έχει δηλώσει δημόσια ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στις κόρες του και εύχεται να παραμείνουν στο εξωτερικό, αφού θεωρεί ότι οι συνθήκες επαγγελματικής εξέλιξης είναι πιο ευνοϊκές.

