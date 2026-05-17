Στη Νέα Υόρκη, και πιο συγκεκριμένα στο φημισμένο Πανεπιστήμιο Columbia, γράφτηκε μια από τις πιο σημαντικές στιγμές για τη Νεφέλη Λιβιεράτου, η οποία ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές της στα Οικονομικά.

Η 25χρονη κόρη της Εύης Αδάμ και του Λάμπη Λιβιεράτου δεν έκρυψε τη χαρά και τη συγκίνησή της, ανεβάζοντας στα social media φωτογραφίες από την ημέρα της αποφοίτησής της.

Με την κλασική ακαδημαϊκή τήβεννο και το χαρακτηριστικό καπέλο του πανεπιστημίου, η Νεφέλη Λιβιεράτου πόζαρε χαμογελαστή δίπλα στα αγαπημένα της πρόσωπα.

Ιδιαίτερα συγκινημένη ήταν και η Εύη Αδάμ, η οποία ταξίδεψε στην Αμερική για να βρίσκεται δίπλα στην κόρη της, σε αυτή τη σημαντική στιγμή της ζωής της. Από το πλευρό της Νεφέλης δεν έλειψε ούτε ο σύντροφός της, Γιάννης Δαλακούρας, με τον οποίο μοιράζεται την καθημερινότητά της στη Νέα Υόρκη.

Το ερωτευμένο ζευγάρι γιόρτασε τη μεγάλη επιτυχία με χαμόγελα και όμορφες στιγμές, ενώ η Νεφέλη ανοίγει πλέον ένα νέο κεφάλαιο τόσο στην προσωπική, όσο και στην επαγγελματική της ζωή.

