Έναν μεγάλο έρωτα με τον εφοπλιστή Γιάννη Δαλακούρα ζει η 25χρονη Νεφέλη Λιβιεράτου, η πρωτότοκη κόρη του Λάμπη Λιβιεράτου και της Εύης Αδάμ.

Ο Γιάννης Δαλακούρας, γιος του εφοπλιστή Δημήτρη Δαλακούρα και της Αρετής Δαλακούρα είναι ο άντρας που έκλεψε την καρδιά της Νεφέλης εδώ και δύο χρόνια.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσω κοινών φίλων στη Νέα Υόρκη, όπου η Νεφέλη Λιβιεράτου έκανε το μεταπτυχιακό της στα Οικονομικά, μετά το πτυχίο της από το Bath College στην Αγγλία. Εκεί, έχει εγκατασταθεί μόνιμα και ο Γιάννης Δαλακούρας, ο οποίος δραστηριοποιείται στο χώρο της ναυτιλίας.

Παρά την εντυπωσιακή της εμφάνιση, και την ομοιότητα με τη μητέρα της, η Νεφέλη Λιβιεράτου δεν θέλησε να ασχοληθεί με το modelling όπως η μητέρα της, επιλέγοντας τον δρόμο των οικονομικών. Οι γονείς της τη στηρίζουν απόλυτα, χωρίς να παρεμβαίνουν στα προσωπικά της.

Μάλιστα, ο νεαρός βρέθηκε και στην αποφοίτησή της στη Νέα Υόρκη τον Μάιο του 2026.

Οι δυο τους δεν κρύβονται και κατά καιρούς δημοσιεύουν κοινές φωτογραφίες τους.

Δείτε κοινές φωτογραφίες τους

govastiletto.gr -Νεφέλη Λιβιεράτου: Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο – Η μητέρα της, Εύη Αδάμ και ο σύντροφός της στο πλευρό της