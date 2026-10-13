Ο αθόρυβος έρωτας με τον Γιάννη Δαλακούρα

Ο άντρας που έχει κλέψει την καρδιά της Νεφέλης είναι ο γιος της γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας, Δημήτρη και Αρετής Δαλακούρα. Ο Γιάννης δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο της ναυτιλίας και έχει εγκατασταθεί μόνιμα στη Νέα Υόρκη, όπου γνωρίστηκε με τη Νεφέλη μέσω κοινών φίλων.

Αν και η σχέση τους ξεκίνησε εξαιρετικά διακριτικά, πλέον το ζευγάρι δεν κρύβει την ευτυχία του, μοιράζοντας σπάνια, αλλά πολύ τρυφερά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους. Μαζί πραγματοποιούν συχνά ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς, όπως η υποδοχή της νέας χρονιάς στο κοσμοπολίτικο St. Barth της Καραϊβικής.

Η επίσημη επιβεβαίωση της σοβαρότητας του δεσμού τους ήρθε με την κοινή παρουσία τους στο λαμπερό χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν της οικογένειας Δαλακούρα στην Εκάλη, πιστοποιώντας ότι οι δυο τους πορεύονται με σταθερά βήματα.

govastiletto.gr – Νεφέλη Λιβιεράτου: Ερωτευμένη με τον εφοπλιστή Γιάννη Δαλακούρα