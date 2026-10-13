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Η 25χρονη Νεφέλη Λιβιεράτου βρίσκεται σε μία από τις πιο όμορφες και δημιουργικές φάσεις της ζωής της. Η πρωτότοκη κόρη του Λάμπη Λιβιεράτου και της Εύης Αδάμ, έχοντας ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές της στο Bath College της Αγγλίας, πραγματοποιεί το Μεταπτυχιακό της στα Οικονομικά, στη Νέα Υόρκη.
Όμως, στην αμερικανική μεγαλούπολη δεν βρήκε μόνο το ακαδημαϊκό της μέλλον, αλλά και τον έρωτα, στο πρόσωπο του Γιάννη Δαλακούρα.