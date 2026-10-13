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Η 25χρονη Νεφέλη Λιβιεράτου βρίσκεται σε μία από τις πιο όμορφες και δημιουργικές φάσεις της ζωής της. Η πρωτότοκη κόρη του Λάμπη Λιβιεράτου και της Εύης Αδάμ, έχοντας ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές της στο Bath College της Αγγλίας, πραγματοποιεί το Μεταπτυχιακό της στα Οικονομικά, στη Νέα Υόρκη.

Όμως, στην αμερικανική μεγαλούπολη δεν βρήκε μόνο το ακαδημαϊκό της μέλλον, αλλά και τον έρωτα, στο πρόσωπο του Γιάννη Δαλακούρα.

Ο αθόρυβος έρωτας με τον Γιάννη Δαλακούρα

Ο άντρας που έχει κλέψει την καρδιά της Νεφέλης είναι ο γιος της γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας, Δημήτρη και Αρετής Δαλακούρα. Ο Γιάννης δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο της ναυτιλίας και έχει εγκατασταθεί μόνιμα στη Νέα Υόρκη, όπου γνωρίστηκε με τη Νεφέλη μέσω κοινών φίλων.

Αν και η σχέση τους ξεκίνησε εξαιρετικά διακριτικά, πλέον το ζευγάρι δεν κρύβει την ευτυχία του, μοιράζοντας σπάνια, αλλά πολύ τρυφερά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους. Μαζί πραγματοποιούν συχνά ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς, όπως η υποδοχή της νέας χρονιάς στο κοσμοπολίτικο St. Barth της Καραϊβικής.

Η επίσημη επιβεβαίωση της σοβαρότητας του δεσμού τους ήρθε με την κοινή παρουσία τους στο λαμπερό χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν της οικογένειας Δαλακούρα στην Εκάλη, πιστοποιώντας ότι οι δυο τους πορεύονται με σταθερά βήματα.

govastiletto.gr – Νεφέλη Λιβιεράτου: Ερωτευμένη με τον εφοπλιστή Γιάννη Δαλακούρα

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