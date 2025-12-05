Η Νεφέλη Μεγκ βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» με τον Φάνη Λαμπρόπουλο.

Σχολιάζοντας τα πρόσωπα της επικαιρότητας η Νεφέλη Μεγκ δήλωσε συγκινημένη με την εγκυμοσύνη της Κατερίνας Καινούργιου, γνωρίζοντας πως η παρουσιάστρια ήθελε πολύ να δημιουργήσει τη δική της οικογένεια.

«Συγκινούμαι πολύ που έχει πετύχει αυτό που ήθελε και είναι καλά στη ζωή της. Εφόσον η Κατερίνα Καινούργιου έμεινε έγκυος και παντρεύεται, ξέρω ότι κι εγώ δεν θα μείνω στο ράφι. Το λέω για καλό! Εφόσον το ήθελε πολύ…» είπε η Νεφέλη Μεγκ για την Κατερίνα Καινούργιου.

Η Νεφέλη Μεγκ έχει γίνει ευρέως γνωστή τα τελευταία χρόνια μέσω του YouTube και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με τις απόψεις της να αποτελούν συχνά θέμα συζήτησης στις τηλεοπτικές εκπομπές.

Σε άλλο σημείο της ίδιας συνέντευξης, η δημιουργός περιεχομένου εξέφρασε τους προβληματισμούς της, δηλώνοντας: «Νιώθω ότι έχω φτάσει σε ένα τέλμα, δεν ξέρω τι άλλο να κάνω», αναφερόμενη πιθανότατα στην επαγγελματική της πορεία ή στην αίσθηση στασιμότητας που βιώνει.

