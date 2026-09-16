Η Νεφέλη Μεγκ αποφάσισε να κάνει μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή της, αφήνοντας πίσω την Ελλάδα και μετακομίζοντας στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Η γνωστή content creator και παρουσιάστρια βρίσκεται πλέον στο Σικάγο, όπου πρόκειται να επιστρέψει ουσιαστικά στις ρίζες των σπουδών της, ξεκινώντας ένα LL.M. στη Νομική.

Λίγες εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον ΣΚΑΪ, έπειτα από δύο χρόνια στο ραδιόφωνο και ένα χρόνο στην τηλεόραση, η Νεφέλη Μεγκ άνοιξε ένα εντελώς διαφορετικό κεφάλαιο, αυτή τη φορά μακριά από την Ελλάδα.

Μέσα από βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, μίλησε χωρίς φίλτρα για τη μεγάλη απόφαση που πήρε, τη μετακόμιση, αλλά και τον φόβο που αισθάνεται μπροστά σε όσα την περιμένουν. Όπως αποκάλυψε, άφησε πίσω τη δουλειά, τους φίλους, τις αγαπημένες της συνήθειες αλλά και τη γάτα της, προκειμένου να κυνηγήσει αυτό το νέο ακαδημαϊκό βήμα.

«Έφυγα από την Ελλάδα. Άφησα πίσω τη ζωή μου, τη δουλειά μου, τους φίλους, τα χόμπι και τη γάτα μου και ήρθα στο Σικάγο να κάνω ένα LL.M. στη Νομική.

Αφού έστησα ολόκληρη μετακόμιση από την άλλη άκρη του κόσμου, έφτασα και έφτιαξα το σπίτι μου, γιατί η συγκάτοικος άργησε να έρθει.

Επειδή τα μαθήματα ξεκινούν στις 28, είπα να συνεχίσω τα χόμπι μου εδώ, για να μην με πιάνει η νοσταλγία για την Αθήνα».

Η Νεφέλη Μεγκ δεν έκρυψε, ωστόσο, ότι πίσω από τον ενθουσιασμό για τη νέα αρχή υπάρχει και αρκετό άγχος. Το γεγονός ότι καλείται να επιστρέψει στα πανεπιστημιακά έδρανα, αυτή τη φορά σε μία ξένη χώρα, σε διαφορετική γλώσσα και έχοντας απέναντί της ένα εντελώς διαφορετικό νομικό σύστημα, είναι κάτι που, όπως παραδέχεται και η ίδια, τη φοβίζει.

«Πώς νιώθω; Χεσμένη από τον φόβο μου και είμαι σίγουρη ότι το πρόγραμμα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και στα αγγλικά ακόμα πιο δύσκολο. Και θα πρέπει να ξεχάσω πολλά από αυτά που έμαθα στη σχολή, γιατί το νομικό σύστημα εδώ πέρα είναι τελείως διαφορετικό», σημείωσε.

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