Ο γνωστός επιχειρηματίας, Νεκτάριος Γαλίτης έφυγε από τη ζωή. Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε στα social media ο ηθοποιός και κολλητός φίλος του, Μιχάλης Ιατρόπουλος.

Ειδικότερα, ο Μιχάλης Ιατρόπουλος δημοσίευσε μια κοινή φωτογραφία με τον Νεκτάριο Γαλίτη και έγραψε ένα συγκινητικό μήνυμα:

«Καλό ταξίδι λατρεμένε όλων μας Κύριε Νεκτάριε Γαλίτη. Καλή ξεκούραση λιοντάρι μου πέτα στο φώς που σού ταιριάζει. Σε ευχαριστώ για την τρέλα σου και την ανεπανάληπτη ψυχάρα σου. Είμαστε πολύ τυχεροί σέ όσους έκανες την τιμή να είμαστε φίλοι σου Καλή αντάμωση αδερφέ μου ξεκουράσου».

Δείτε την ανάρτηση του Μιχάλη Ιατρόπουλου:

Ο Νεκτάριος Γαλίτης ήταν ιδιοκτήτης καταστήματος στο Μικρολίμανο. Οι πληροφορίες θέλουν να έδινε μάχη με σοβαρή ασθένεια.

