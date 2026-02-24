Ο Νεκτάριος Μάλλας, ο τυφλός μουσικός του δρόμου που έγινε γνωστός από το The Voice, φιλοξενήθηκε στo Πρωινό του ΑΝΤ1 μαζί με τη σύζυγό του, Μαριάννα.

Ο καλλιτέχνης αποκάλυψε ότι του έκλεψαν το αρμόνιο κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στη Γλυφάδα, με τον Γιώργο Λιάγκα να εκφράζει τη συγκίνησή του και να απευθύνει έκκληση για την επιστροφή του οργάνου.

«Ήμασταν στην πλατεία Εσπερίδων στη Γλυφάδα. Έχουμε έναν οδηγό που μας μεταφέρει με το αυτοκίνητο. Όταν τελειώσαμε τη δουλειά, αφήσαμε τα πράγματα σε ένα σημείο και σε δευτερόλεπτα κάποιος είχε πάρει το αρμόνιο. Ήταν στοχευμένη ενέργεια, αλλιώς δεν εξηγείται», ανέφερε ο Μάλλας.

Ο Γιώργος Λιάγκας πρόσθεσε: «Είναι πολύ ανήθικο αυτό που συνέβη. Το όργανο για έναν μουσικό δεν είναι μόνο εργαλείο δουλειάς. Κάνω έκκληση σε όποιον το πήρε να το επιστρέψει με οποιονδήποτε τρόπο».

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο Νεκτάριος Μάλλας τραγούδησε live, συγκινώντας έντονα τον παρουσιαστή.

Λίγα λόγια για τον Νεκτάριο Μάλλα



Ο Νεκτάριος Μάλλας έγινε γνωστός από το The Voice το 2015, ως μέλος της ομάδας της Μελίνας Ασλανίδου, αφήνοντας κοινό και κριτές άφωνους με τις μοναδικές του ερμηνείες. Σήμερα συνεχίζει να εντυπωσιάζει ως καλλιτέχνης του δρόμου και με τη μουσική του.