Η Σταματίνα Τσιμτσιλή μέσα από το Happy Day την Τρίτη 31/3 αποκάλυψε ένα νέο ζευγάρι της showbiz. Ο λόγος για τον πρώην σύζυγο της Κατερίνας Λάσπα, Νεκτάριο Νικολόπουλο και την ηθοποιό από τη σειρά, Άγιος έρωτας, Ηρώ Πεκτέση.

Μάλιστα ο γάμος δεν θα αργήσει να γίνει, αφού ο ένας έχει βρει στα μάτια του άλλου τον ιδανικό σύντροφο για οικογένεια.

Να υπενθυμίσουμε πως ο Νεκτάριος Νικολόπουλος και η Κατερίνα Λάσπα χώρισαν έπειτα από 14 χρόνια γάμου, η είδηση έγινε γνωστή το 2023 και η απόφαση ήταν κοινή. Μάλιστα, μέχρι και σήμερα διατηρεί καλές σχέσεις, αφού μέσα από γάμο απέκτησαν τις δυο κόρες τους.

«Ο Νεκτάριος Νικολόπουλος, ο ψηλός με θεληματικό πιγούνι, σίγουρα τον θυμάστε μέσα από το γάμο του με την Κατερίνα Λάσπα που έχουν αποκτήσει δυο κοριτσάκια. Πλέον έχουν τραβήξει χωριστούς δρόμους. Η καρδιά του Νεκτάριου χτυπά για την πανέμορφη ηθοποιό Ηρώ Πεκτέση. Είναι ένα από τα κορίτσια που έχουν κάνει χαμό στον Άγιο έρωτα, ένα από τα αγαπημένα σήριαλ του σταθμού μας. Την είδηση επιβεβαίωσαν και οι δυο. Οι πληροφορίες μου λένε ότι πάει γρήγορα και ζεστά και σύντομα θα φάμε κουφέτα. Ο ένας έχει δει στα μάτια του άλλου τον ιδανικό σύντροφο για τη δημιουργία οικογένειας, οπότε ευχόμαστε σύντομα να ακούσουμε κι άλλα καλά νέα. Είναι μαζί και πολύ αγαπημένοι», αποκάλυψε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Με το καλό παιδιά, να ζείτε στις στιγμές. Λένε ναι ο ένας στον άλλον και γιατί όχι στη δημιουργία οικογένειας», συμπλήρωσε στον αέρα του ALPHA.

