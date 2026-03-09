Σε μια συγκλονιστική αποκάλυψη προχώρησε η Νέλλη Γκίνη, περιγράφοντας το περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης που βίωσε στα πρώτα της βήματα, όταν ήταν ακόμη μαθήτρια στην Δραματική Σχολή.

Η ηθοποιός μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται», την Κυριακή 8 Μαρτίου, εξήγησε πώς αντέδρασε όταν ήρθε αντιμέτωπη με αυτή την κατάσταση. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις αισθητικές επεμβάσεις που μπορεί να έχει κάνει.

Η Νέλλη Γκίνη είπε χαρακτηριστικά για τη σεξουαλική παρενόχληση που δέχτηκε: «Είχε τύχει κάποια στιγμή να ερωτηθώ και είχα πει μια περίπτωση σεξουαλικής παρενόχλησης, που μου συνέβη όταν ήμουν μαθήτρια στην Δραματική Σχολή. Ο άνθρωπος αυτός, αφού μπήκα μέσα, έκλεισε την πόρτα και άρχισε να με κυνηγάει. Τότε εγώ, δεν ξέρω πού βρήκα το κουράγιο, γύρισα το γραφείο. Στη δουλειά μας δεν ήταν εύκολο, είτε μια γυναίκα είτε ένας άνδρας, να βγει και να πει ότι ο τάδε ή η τάδε με παρενόχλησε».

Δείτε το βίντεο

Όσον αφορά στις αισθητικές επεμβάσεις, η ηθοποιός δήλωσε: «Δεν έχω καμία σχέση με τις αισθητικές παρεμβάσεις. Πολλές φορές και εγώ, ας πούμε, κακίζω λίγο τον εαυτό μου, γιατί ακόμα και μια κρέμα ξεχνάω να την βάλω. Είμαι πολύ κακοποιητική με το δέρμα μου γενικά. Το σώμα μου όμως το φροντίζω γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η γυμναστική».

