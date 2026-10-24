Τη θλίψη της για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη εξέφρασε η Νέλλη Γκίνη, μιλώντας για τη σχέση που τους συνέδεε και για την εικόνα που είχε σχηματίσει για τον τραγουδιστή από τα παιδικά του χρόνια.

Η ηθοποιός, η οποία τον γνώριζε από τότε που ήταν μόλις επτά ετών, αναφέρθηκε στον χαρακτήρα του και εκτίμησε πως στην πορεία της ζωής του δεν είχε δίπλα του τους ανθρώπους που θα μπορούσαν να τον στηρίξουν ουσιαστικά.

Οι δηλώσεις της προβλήθηκαν το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στην εκπομπή «For You», με τη Νέλλη Γκίνη να θυμάται το ονειροπόλο παιδί που αγαπούσε το θέατρο και ονειρευόταν να ασχοληθεί με την υποκριτική.

Η γνωριμία από την παιδική ηλικία και η αγάπη για το θέατρο

Η ηθοποιός αποκάλυψε πως με τον Γιώργο Μαζωνάκη τους συνέδεε συγγένεια εξ αγχιστείας, γεγονός που της επέτρεψε να τον γνωρίσει σε πολύ μικρή ηλικία. Όπως περιέγραψε, από παιδί έδειχνε ιδιαίτερη αγάπη για το θέατρο και ενδιαφερόταν να μάθει περισσότερα για τον χώρο της υποκριτικής.

«Ο Γιώργος δεν έπρεπε να είχε φύγει. Με τον Γιώργο είχαμε μια εξ αγχιστείας συγγένεια. Τον γνωρίζω από επτά χρονών παιδάκι. Ένα ονειροπόλο παιδί, το οποίο μιλούσε συνέχεια για το θέατρο. Ήθελε να μάθει για το θέατρο, ήθελε να γίνει ηθοποιός. Την είχε την πρόζα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είχε πολλή ανάγκη από αγάπη ο Γιώργος»

Στη συνέχεια, η Νέλλη Γκίνη μίλησε για τις δυσκολίες που, σύμφωνα με την προσωπική της εκτίμηση, συνάντησε ο τραγουδιστής στην πορεία του.

Όπως υποστήριξε, κάποια στιγμή απομακρύνθηκε από τον δρόμο του, ενώ θεωρεί πως δεν είχε κοντά του τους κατάλληλους ανθρώπους για να τον βοηθήσουν και να του προσφέρουν την απαραίτητη στήριξη.

«Θεωρώ ότι κάπου χάθηκε στον δρόμο ο Γιώργος και εκεί δεν βρέθηκαν οι σωστοί άνθρωποι για να τον κρατήσουν. Είχε πολλή ανάγκη από αγάπη ο Γιώργος, γιατί έδινε και πολλή αγάπη. Όταν πήγε στο The Voice, ήθελε να επανέλθει και γι’ αυτό έκανε αυτό που έκανε», εκτίμησε η ηθοποιός, αναφερόμενη και στην παρουσία του στο μουσικό talent show.

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