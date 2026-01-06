Η Νένα Χρονοπούλου μίλησε ανοιχτά για τη μεγάλη αλλαγή στην εικόνα της, αποκαλύπτοντας πως είχε φτάσει να ζυγίζει 99 κιλά και ένιωθε ότι είχε παραμορφωθεί.

Η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως μόλις συνειδητοποίησε την κατάσταση της υγείας της, αποφάσισε να απευθυνθεί σε γιατρό με στόχο την απώλεια βάρους και την αποκατάσταση της φυσικής της εικόνας.

Καλεσμένη στην εκπομπή Super Κατερίνα την Τρίτη 6 Ιανουαρίου, η Νένα είδε ένα απόσπασμα από την εμφάνισή της πριν από έναν χρόνο, όταν το βάρος της ήταν στο αποκορύφωμά του.

«Είδα στη ζυγαριά 99,800 κιλά και λέω “ρε συ, τι έπαθες; Τι έκανα; Ποια είναι αυτή;”», είπε, τονίζοντας ότι το σώμα της είχε παραμορφωθεί και δεν αναγνώριζε τον εαυτό της.

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι το πρόβλημα σχετιζόταν με το ζάχαρο, το οποίο δεν είχε καταλάβει πως είχε, ενώ οι προηγούμενοι γιατροί που επισκέφθηκε απέδιδαν την αύξηση του βάρους μόνο στη διατροφή.

Τελικά, απευθύνθηκε σε διαβητολόγο, ο οποίος της εξήγησε πως το πρόβλημα ήταν σπλαχνικό λίπος και ζάχαρο. Αφού μπήκε σε ισορροπημένη διατροφή, απέβαλε εντελώς τη ζάχαρη από τη ζωή της και επανέφερε τη γυμναστική στην καθημερινότητά της, η Νένα κατάφερε να ανακτήσει το βάρος και την αυτοπεποίθησή της.

«Εκείνη την ημέρα κόβω τα πάντα, τέλος. Η ζάχαρη είναι εχθρός μου πια», κατέληξε.

Govastiletto.gr – Νένα Χρονοπούλου: Αποκάλυψε δημόσια ότι έκανε λίφτινγκ – Η φωτογραφία με το εντυπωσιακό αποτέλεσμα!