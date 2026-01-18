Για τη θεαματική αλλαγή στην εμφάνισή της και την απώλεια πολλών κιλών μίλησε η Νένα Χρονοπούλου στην εκπομπή «Ζω Καλά» την Κυριακή 18 Ιανουαρίου. Η ίδια εξομολογήθηκε πως ένα πρόβλημα υγείας που αγνοούσε ήταν η αιτία της αύξησης του βάρους της, ενώ περιέγραψε τη στιγμή που η ζυγαριά έδειξε 99,8 κιλά ως το απόλυτο “καμπανάκι” για να πάρει τη ζωή της στα χέρια της.

Η Νένα Χρονοπούλου αποκάλυψε ότι το μεγάλο σοκ για εκείνη ήταν όταν είδε στη ζυγαριά τον αριθμό 99.8, ενώ πλέον νιώθει ότι έχει φύγει από πάνω της ένας άνθρωπος.

«Έφυγε από πάνω μου ένας δεύτερος άνθρωπος. Δεν είναι υπερβολή. Σοκαρίστηκα όταν είδα στη ζυγαριά το 99.800. Δε πρόσεχα, ήμουν απλώς αδύνατη. Άρχισα να βάζω βάρος μετά την εξωσωματική. Η εξωσωματική ήταν ο σταθμός της αλλαγής του μεταβολισμού μου. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ανέβασα ζάχαρο. Γέννησα πρόωρα, 5,5 μηνών και είχα φτάσει 95 κιλά γιατί έτρωγα ακατάπαυστα και ασύστολα. Έπινα πολλή προγεστερόνη για να μείνει το παιδί στη μήτρα.

Αυτό δε διορθώθηκε. Όταν γέννησα και μετά, σταμάτησε ο διαβήτης αλλά είχε μπει η προδιάθεση στη ζωή μου. Το πολύ σημαντικό είναι ότι κανένας γιατρός δεν το αξιολόγησε σωστά γιατί οι εξετάσεις αίματός μου ήταν μια χαρά. Έβλεπες όμως ότι υπάρχει κατακράτηση υγρών. Αυτό που έβλεπες πάνω μου δεν ήταν πάχος-πάχος. Ήταν μια δυστροπία της εμφάνισης. Είχα πολύ σπλαχνικό λίπος» είπε η Νένα Χρονοπούλου.

«Είμαι 58 ετών. Ευτυχώς έχω ακόμη έμμηνο ρήση, γιατί αν ήμουν στην κλιμακτήριο το 99.800 θα ήταν 109.800. Φαντάζομαι ότι έχω μπει στην προκλιμακτήριο, αλλά ακόμα δεν το έχω καταλάβει. Με τα χρόνια συμβαίνει να θες να τρως συγκεκριμένα πράγματα…Δε μου λείπει το γλυκό, αλλά δε μου έλειπε ποτέ το γλυκό».

«Πήγα σε έναν πλαστικό, που είναι φίλος μου πολλά χρόνια. Είχα πολύ σπλαχνικό λίπος και έλεγα ότι δεν είναι δυνατόν. Είχα πάει σε όλες τις ειδικότητες μέχρι τότε. Τον πήρα τηλέφωνο, πήγα και με κοιτάει και μου λέει, “Νένα, αυτό δεν είσαι εσύ, αυτό είναι ζάχαρο”… Το έψαξα και έπαθα σοκ. Επικοινώνησε με διαβητολόγο και μετά άρχισα μια σειρά εξετάσεων… Πάνω από έναν χρόνο τώρα δεν έχω φάει ζάχαρη… Μπήκα σε μια θεραπεία και έχασα απότομα κιλά γιατί ο οργανισμός άκουσε και θυμήθηκε» εξομολογήθηκε σε άλλο σημείο η Νένα Χρονοπούλου.

govastiletto.gr -Νένα Χρονοπούλου: Αποκάλυψε δημόσια ότι έκανε λίφτινγκ – Η φωτογραφία με το εντυπωσιακό αποτέλεσμα!