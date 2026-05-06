Η Νένα Μεντή ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ και έδωσε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης.

Η ηθοποιός διηγήθηκε, μεταξύ άλλων, ένα αστείο περιστατικό όπου διέκοψε παράσταση γιατί ξέχασε τα λόγια λόγω της συμπεριφοράς μιας θεάτριας.

Αρχικά, η ίδια είπε: «Δυσκολεύομαι να μάθω τα λόγια λόγω συγκέντρωσης. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για έναν ηθοποιό. Υπάρχουν ηθοποιοί που δεν μπορούν να αποστηθίσουν. Εγώ γενικά έχω πάθει διάφορα πάνω στη σκηνή. Δεν έχω κρύψει σκονάκια ποτέ».

Αμέσως μετά, αποκάλυψε: «Μια φορά σε μια παράσταση μια γυναίκα από το κοινό σχολίαζε συνέχεια τα λόγια μου και στο τέλος είπε την φοβερή φράση “καλέ για εμένα το έχουν γράψει αυτό το έργο”, και εκεί τα έπαιξα. Έκλεισα το μηχάνημα, κατέβασα ρολά. Βλέπω εκείνη, βλέπω τον κόσμο και λέω “συγγνώμη, δεν το έχω”. Ο κόσμος τα έχασε, νόμιζαν έπαθαν εγκεφαλικό. Το κείμενο είναι ένα νήμα και ξαφνικά το κόβεις. Τα έχασα τελείως. Πήγα πίσω 2 λεπτά για να συγκεντρωθώ Με άγχωσε πολύ. Τους είπα ότι δεν μπορώ να συνεχίσω και πως θα κάνω έξτρα παράσταση για αυτούς.

Κάποια στιγμή μου λέει κάποιος από το κοινό “δεν μας νοιάζει ούτε η παράσταση, ούτε τα λεφτά, καθίστε εδώ να μιλήσουμε”. Λέω “παιδιά, το θέατρο είναι δουλειά, δουλεύουν τόσοι εδώ πέρα, δεν μπορούμε να μιλήσουμε, ας πάμε σε καμιά ταβέρνα”. Και τελικά την ξανά έκανα την παράσταση και μάλιστα έκανα και δεύτερη και ήρθαν όλοι, έγινε χαμός. Και στο τέλος τους ρώτησε αν άξιζε που ξανά ήρθαν και ταλαιπωρήθηκαν και όλοι χειροκροτούσαν. Μετά πήγα στην κυρία που φώναζε και της είπα “να ξέρετε, δεν θα το άφησα έτσι, είστε η ηθικός αυτουργός για αυτό που έπαθα. Δεν ήθελα να σας ξεμπροστιάσω μπροστά στον κόσμο, αλλά δεν μιλάνε μεγαλόφωνα στην πρώτη σειρά και μάλιστα σε μονόλογο”».