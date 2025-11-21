Ο Κώστας Τσαρτσαρής και η Ελίνα Καντζά είναι ζευγάρι τους τελευταίους μήνες. Πληροφορίες του InStyle.gr αναφέρουν ότι ο πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας, μετά τον χωρισμό του από την Έλενα Ασημακοπούλου το καλοκαίρι, έχει προχωρήσει στη ζωή του και είναι μαζί με το πρώην μοντέλο από τον Σεπτέμβριο.

Οι δυο τους εθεάθησαν μαζί στις αρχές Νοεμβρίου στο Ναύπλιο, όπου πραγματοποίησαν ρομαντική απόδραση. Επιπλέον, η Ελίνα Καντζά βρέθηκε στο πλευρό του Κώστα Τσαρτσαρή την 1η Νοεμβρίου στη Νεμέα, κατά τη διάρκεια δράσης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) στο πλαίσιο του προγράμματος Healthy Hoops 4ALL.

Τους “πρόδωσαν” τα social media

Αν και δεν δημοσίευσαν κοινές τους φωτογραφίες στα social media από το ταξίδι τους, τόσο ο Κώστας Τσαρτσαρής όσο και η Ελίνα Καντζά ανάρτησαν στιγμιότυπα από τα ίδια μέρη που επισκέφτηκαν.

Τα posts της Ελίνας Καντζά

Σημειώνεται ότι τις τελευταίες ώρες, η Ελίνα Καντζά ανέβασε ένα story όλο νόημα στο Instagram, γράφοντας: «Η έλξη αποδυναμώνει το σώμα, η σύνδεση ξυπνά την ψυχή».

Ποια είναι η Ελίνα Καντζά

Η Ελίνα Καντζά ήταν γνωστό μοντέλο τη δεκαετία του ’90 ωστόσο εδώ και πολλά χρόνια έχει αποσυρθεί από το μόντελινγκ και την τηλεόραση.

Είναι ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδιαίτερα στο Instagram, όπου μοιράζεται στιγμιότυπα από την επαγγελματική και προσωπική της ζωή.

