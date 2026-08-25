Νέο ειδύλλιο στη σόουμπιζ: Μαζί ο Δημήτρης Κουρμπέλης και η Νικόλ Μαυρίδη

Ένας νέος, και ιδιαίτερα λαμπερός, έρωτας φαίνεται ότι έχει ανθίσει στην ελληνική σόουμπιζ, με τους δύο πρωταγωνιστές να προσπαθούν μέχρι στιγμής να κρατήσουν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο λόγος για τον διεθνή ποδοσφαιριστή Δημήτρη Κουρμπέλη και τη γοητευτική χορεύτρια, και γυμνάστρια, Νικόλ Μαυρίδη, την οποία το ευρύ κοινό γνώρισε μέσα από τη συμμετοχή της στο «Survivor». Παρά τη διάθεσή τους να διατηρήσουν χαμηλούς τόνους, το ζευγάρι διανύει μια από τις ομορφότερες περιόδους της ζωής του, με τη σχέση τους να μετρά ήδη μερικούς μήνες.

Η επιβεβαίωση του ειδυλλίου ήρθε πρόσφατα, όταν οι δυο τους πραγματοποίησαν την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση. Το ζευγάρι έδωσε το «παρών» σε γάμο στενού φίλου του ποδοσφαιριστή – όπου ο ίδιος εκτελούσε χρέη κουμπάρου – φτάνοντας στην εκκλησία πιασμένοι χέρι-χέρι και ανταλλάσσοντας τρυφερά βλέμματα. Προηγουμένως, οι δυο τους είχαν απολαύσει ρομαντικές διακοπές στη Σχοινούσα, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής προετοιμασίας του 32χρονου μέσου, περνώντας χαλαρές στιγμές με βόλτες με σκάφος και βουτιές στα καταγάλανα νερά των Κυκλάδων.

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Η 29χρονη Pilates instructor Νικόλ Μαυρίδη έγινε ευρέως γνωστή από το «Survivor», ενώ στο παρελθόν είχε αναδειχθεί νικήτρια στο «Dancing with the Stars 6», δίπλα στον Βαγγέλη Κακουριώτη.

Δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στον χώρο της ευεξίας, όντας συνιδιοκτήτρια γυμναστηρίου στη Γλυφάδα.

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Ο πρώην αρχηγός του Παναθηναϊκού, και βασικό στέλεχος της Εθνικής Ελλάδας, Δημήτρης Κουρμπέλης επέστρεψε πρόσφατα στις ρίζες του, υπογράφοντας στον Asteras Aktor μετά το πέρασμά του από τη Σαουδική Αραβία.

Διακρίνεται πάντα για το προσγειωμένο προφίλ του και την αποφυγή της έκθεσης των προσωπικών του στιγμών.

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