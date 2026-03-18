Η αδελφή του Μπάμπη Λαζαρίδη, μετά τη σοκαριστική εξομολόγηση περί κακοποίησης που έκανε η Αγγελική Ηλιάδη στο podcast της Ελίνας Παπίλα έκανε νέες δηλώσεις στο Πρωινό του ΑΝΤ1, την Τετάρτη 18 Μαρτίου.

Μετά την αποκάλυψη ότι θα προχωρήσει σε μήνυση και αγωγή κατά της τραγουδίστριας όταν προβληθεί ολόκληρη η συνέντευξη, η Λίτσα Λαζαρίδη ανέφερε ότι μίλησε με τον ανιψιό της, που έχει να δει από 3,5 ετών, και της είπε να μην προχωρήσει σε νομικές διαδικασίες.

«Είναι νεκρός ο αδερφός μου. Δεν θέλω ο καθένας να παίζει γύρω από τη μνήμη του. Γιατί ακόμα ο Μπάμπης ο Λαζαρίδης πουλάει. Δεν πήγαινε ποτέ μοναχή της οπουδήποτε που να μην τη συνόδευε ο αδερφός μου. Πάντα τον ήθελε κοντά της. Για να μην της ανοίξει οποιοσδήποτε την πόρτα, για να μην την ενοχλήσουν για αυτόγραφα, για να μην την ενοχλήσουν για φωτογραφίες. Δεν ήθελε τα λουλούδια να πέφτουν πάνω στο κεφάλι της. Ήθελε στα πόδια της. Γι’ αυτό και ο αδερφός μου έλεγε να πέφτουν τα λουλούδια κάτω. Κάθε της λέξη είναι μαχαιριά στην καρδιά μου. Ξέθαψα τον αδερφό μου στις 26 Δεκεμβρίου και έθαψα τον πατέρα μου στον ίδιο τάφο. Και έχω και τη μητέρα μου με εγκεφαλικό. Και συνεχίζει αυτή η γυναίκα να μας τραυματίζει.

Ο Μπάμπης ήταν άρχοντας, κύριος με όλη τη σημασία της λέξης. Βοήθησε πάρα πολύ κόσμο, όπως βοήθησε και την ίδια και την οικογένειά της. Ο Μπάμπης ποτέ δεν χτύπησε γυναίκα. Είναι άδικο αυτό για τον αδερφό μου. Αλλά φαίνεται ότι επειδή το καινούριο της τραγούδι δεν ακούγεται πολύ, δεν υπάρχει το «κορόιδο» ο αδερφός μου που αγόραζε τα CD της. Μήπως γι’ αυτό τα διαφημιστικά κόλπα της τα κάνει για να ανεβάσει το κασέ της; Δεν θα ανέβει. Δεν υπάρχει ένας Μπάμπης Λαζαρίδης από πίσω της. Σεβόταν τη γυναίκα. Ήταν πατέρας με όλη τη σημασία της λέξης και σύζυγος. Ο Μπάμπης ποτέ δεν χτύπησε την Αγγελική» επεσήμανε η Λίτσα Λαζαρίδη.

«Μίλησα με τον Μπαμπίνο στο Instagram. Μου ζήτησε να μην κάνω μήνυση και αγωγή. Δεν έχω κάτι με τον Μπαμπίνο. Ίσα-ίσα τον αγαπάω. Έχουμε να τον δούμε από 3,5 χρονών. Του είπα: έλα να μάθεις κι εσύ τις δικές μας αλήθειες. Να μάθεις την αλήθεια για τον πατέρα σου. Εύχομαι ο Θεός να τον έχει καλά. Δεν του ρίχνω ευθύνες. Τώρα η μαμά μου είναι με εγκεφαλικό. Και πάλι λέω στον Μπάμπη: έλα να δεις τη γιαγιά σου πριν φύγει. Πριν φύγει κι αυτή και πάει κοντά στον πατέρα σου. Αυτός ο άνθρωπος υπήρξε στη ζωή τους. Μην τον πληγώνουν άλλο. Πονάει. Το σώμα μπορεί να είναι νεκρό, να έχει σαπίσει, να τον έχουν φάει τα σκουλήκια, αλλά η ψυχή του ζει. Μην τον πληγώνουν άλλο» συμπλήρωσε η Λίτσα Λαζαρίδη.

Η εξομολόγηση της Αγγελικής Ηλιάδη

«Είχα δοκιμάσει πάρα πολλές φορές να φύγω, αλλά υπήρχαν απειλές, υπήρχαν διάφορα πράγματα. Δηλαδή είχα ένα μωρό στην αγκαλιά μου και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κάνω κάτι. Πάρα πολύ σκληρό για ένα κορίτσι 24 χρονών να το περνάει αυτό, και να μην ξέρει αν θα ξημερώσει η επόμενη μέρα. Πολλές φορές φοβόμουνα και για το παιδί που είχα στην κοιλιά μου.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης η Αγγελική Ηλιάδη πρόσθεσε κλείνοντας το θέμα: «Έλεγα ότι καλά να πάθεις τώρα. Αφού εσύ επέλεξες να είσαι με αυτόν τον άνθρωπο, κάτσε και φάτο τώρα, όλο αυτό που συμβαίνει. Αφού εσύ το επέλεξες. Γιατί να σε βοηθήσει κάποιος; Για ποιο λόγο; Το σκεφτόμουνα και αυτό. Λάθος. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν το εξής: Στην αρχή σε χτυπούν και μετά πέφτουν στα γόνατα και κλαίνε και ζητάνε συγγνώμη με λυγμούς και σου λένε δεν θα το ξανακάνω. Και εσύ πέφτεις στην παγίδα. Μπορεί να πέσεις στην παγίδα αρκετές φορές.

Μου συνέβη και εμένα αυτό αρκετές φορές, έπεσα στην παγίδα. Και πάντα έλεγα από μέσα μου και ήλπιζα ότι… να, μπορεί να μην ξαναγίνει, μπορεί να το μετάνιωσε. Όταν όμως ένας άντρας σηκώσει μία φορά χέρι σε μια γυναίκα, θα το κάνει για πάντα. Τέλος» είπε η Αγγελική Ηλιάδη στην Ελίνα Παπίλα.

