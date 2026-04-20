Η Klavdia φαίνεται να διανύει μια από τις πιο όμορφες περιόδους στην προσωπική της ζωή, καθώς είναι ξανά ερωτευμένη και δεν το κρύβει.

Μετά τον χωρισμό της από τον OGE, η τραγουδίστρια είχε επιλέξει να κρατήσει χαμηλούς τόνους και να προστατεύσει την προσωπική της ζωή.

Ωστόσο, πλέον δείχνει πιο ανοιχτή, απολαμβάνοντας τη νέα της σχέση χωρίς δισταγμούς.

Αυτές τις ημέρες, η Klavdia βρίσκεται στο Λονδίνο μαζί με τον σύντροφό της, Γιώργο Νερούτσο, με το ζευγάρι να περνά ξέγνοιαστες στιγμές μακριά από την καθημερινότητα στην Ελλάδα.

Μέσα από τα social media, η ίδια μοιράστηκε μια κοινή τους φωτογραφία, επιβεβαιώνοντας την ευτυχία που βιώνει και δίνοντας στους διαδικτυακούς της ακόλουθους μια πιο προσωπική ματιά στη ζωή της.

