Στο φως της δημοσιότητας ήρθαν τα πρώτα στιγμιότυπα από τη φωτογράφιση της Μαρίας Καρυστιανού για το κυπριακό DownTown. Παράλληλα, η Μαρία Γρατσία μίλησε στην εκπομπή του OPEN, Real View, δίνοντας διευκρινίσεις για το σκεπτικό πίσω από την επιλογή των θρησκευτικών εικόνων ως φόντο, μια απόφαση που συζητήθηκε έντονα.

Όπως είπε η κυρία Γρατσία (σ.σ δικηγόρος της Μαρίας Καρυστιανού) «εμένα περισσότερο με ενδιαφέρουν αυτά που λέει το πρόσωπο, παρά το σημείο που κάθεται και αν είναι κοντά σε εικόνες. Επειδή δόθηκε η δυνατότητα στο περιοδικό να επιλεγεί το δικό μου γραφείο, δεν είναι ένα γραφείο που διαμορφώθηκε για να τοποθετηθούν εικόνες, δεν ήταν στοχευμένη η επιλογή του φόντου».

Όσον αφορά τη σιωπή της Μαρίας Καρυστιανού για τα οικονομικά του Συλλόγου των Τεμπών, η δικηγόρος που είναι στενή της συνεργάτης, είπε ότι το έκανε «για να μην εκθέσει την πλειοψηφία των μελών του ΔΣ του Συλλόγου που δεν ήθελε τη δημοσίευση των οικονομικών, όπως εκείνη επιδίωκε».

Στην ερώτηση, τέλος, «σε ποιον κόσμο απευθύνεστε;», η Μαρία Γρατσία απάντησε «σε όλους. Όταν τίθενται ζητήματα της ατιμωρησίας των πολιτικών, βλέπω προσέγγιση από όλους τους χώρους».

Τι λέει η Μαρία Καρυστιανού στο DownTown

Ανοιχτό το ενδεχόμενο καθόδου στις εκλογές αφήνει η Μαρία Καρυστιανού. Στη συνέντευξή της στο DownTown Κύπρου, επισημαίνει ότι το κίνημα των πολιτών οργανώνεται συστηματικά και εκφράζει την πεποίθηση πως σύντομα θα είναι έτοιμο να διεκδικήσει την ψήφο του ελληνικού λαού, αποτελώντας μια νέα πολιτική πρόταση.

Μιλώντας στο Down Town της Κύπρου, η κυρία Καρυστιανού λέει αρχικά ότι «η αλήθεια είναι ότι ούτε εγώ το περίμενα ότι θα φτάσω σε αυτό το σημείο. Δεν ξεκίνησα για να γίνω πολιτικός» και προσθέτει: «Από τη θέση της ευθύνης ως ενεργός πολίτης, δηλώνω ότι ναι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε κάτι πιο δραστικό. Αυτό το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα ποτέ δεν θα δώσει λύσεις γιατί αυτό θα σήμαινε τη διάλυσή του».

Όσον αφορά το πότε θα γίνει η ανακοίνωση του κόμματος Καρυστιανού, η ίδια απαντά: «Το κίνημα των πολιτών, πραγματικά οργανώνεται και θεωρώ ότι θα καταφέρει να ωριμάσει τόσο, ώστε να διεκδικήσει την ψήφο του ελληνικού λαού, με αξιοπρέπεια και με ένα πρόγραμμα που θα δίνει λύσεις στα προβλήματα που ταλανίζουν τη χώρα. Το όνομα αυτού και η ημερομηνία των επίσημων ανακοινώσεων δεν έχουν οριστικοποιηθεί, διότι δεν είναι προσωπική απόφαση – θα είναι αποτέλεσμα μιας συλλογικής διαδικασίας στην οποία συμμετέχω ενεργά.»

Η κυρία Καρυστιανού λέει, τέλος, ότι θα σεβαστεί τη γνώμη της πλειοψηφίας για το πρόσωπο που θα ηγηθεί του κόμματος: «Ο ηγέτης βγαίνει από τον λαό. Δεν πρέπει να αυτοπροτείνεται. Και θα μείνω σε αυτό. Θα σεβαστώ τη γνώμη της πλειοψηφίας, αφού η διαδικασία επιλογής του επικεφαλής του κινήματος, θα γίνει με δημοκρατικές διαδικασίες. Το ποιος θα ηγηθεί του κινήματος είναι το τελευταίο που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Μας ενδιαφέρει πριν, και πάνω από όλα, η ουσία και το έργο της ομάδας, και όχι ποιος θα ηγείται αυτής».

Στην ερώτηση, δε, γιατί νιώθει τύψεις για το δυστύχημα των Τεμπών, η κυρία Καρυστιανού απαντά ««φταίω! Σαφώς και φταίω! Φταίω, γιατί επέτρεψα στους πολιτικούς να απαξιώσουν τη ζωή μας. Έβλεπα τα σκάνδαλα που έμεναν ατιμώρητα κι έλεγα “έτσι είναι τα πράγματα στην Ελλάδα…”. Επέτρεψα έτσι με την ανοχή μου να γίνει η χώρα μας η πιο διεφθαρμένη στην Ευρώπη. Γιατί στο τέλος της ημέρας, εμείς είμαστε που το επιτρέπουμε.

Πηγή: Down Town Κύπρου (που κυκλοφορεί κάθε Κυριακή μαζί με την εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος» της Κύπρου)

