Μια ιδιαίτερη βάφτιση επέλεξαν να κάνουν για την κόρη τους η Νεσχάν Μουλαζίμ και ο σύζυγός της, Στέλιος Πολογεώργης, πραγματοποιώντας το μυστήριο μέσα στη θάλασσα.

Το μοντέλο μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» για την ξεχωριστή τελετή, εξηγώντας πώς προέκυψε η ιδέα και αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες τόσο για τη βάφτιση, όσο και για το όνομα που επέλεξαν για τη μικρή.

Η Νεσχάν Μουλαζίμ είχε στο μυαλό της εδώ και χρόνια μια βάφτιση κοντά στο νερό. Όπως εξήγησε, η εικόνα της βάφτισης του Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό ήταν εκείνη που αρχικά της είχε κινήσει το ενδιαφέρον. Στη συνέχεια, αναζητώντας περισσότερες πληροφορίες, έμαθε πως παλαιότερα το μυστήριο γινόταν και σε ποτάμια ή θάλασσες.

Έτσι, όταν απέκτησε τη δική της οικογένεια, αποφάσισε πως θα ήθελε να πραγματοποιήσει τη βάφτιση της κόρης της με αυτόν τον τρόπο.

«Ήταν πραγματικά ονειρεμένα. Από την πρώτη στιγμή ήθελα να γίνει έτσι η βάφτιση. Το είχα δει πριν από αρκετά χρόνια και σκεφτόμουν πως, αν κάποια στιγμή αποκτούσα παιδί, θα ήθελα να το κάνω. Στη συνέχεια έψαξα περισσότερο και έμαθα για τις βαφτίσεις που γίνονταν παλαιότερα σε ποτάμια και θάλασσες. Μου άρεσε πολύ σαν ιδέα και ο ιερέας ήταν εξαρχής θετικός», ανέφερε.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στην Αγία Μαρίνα και όπως αποκάλυψε, η μικρή ήταν ιδιαίτερα ήρεμη.

Μάλιστα, κοιμόταν σχεδόν μέχρι την ώρα που χρειάστηκε να μπει στο νερό. «Μέχρι τη στιγμή που την ετοιμάσαμε για να μπει στη θάλασσα κοιμόταν. Όταν ξύπνησε, έκλαψε για λίγο και μετά ήταν εντάξει», περιέγραψε.

Η Νεσχάν Μουλαζίμ αποκάλυψε και την ιστορία πίσω από το όνομα της κόρης της. Το ζευγάρι θέλησε να συνδυάσει την ελληνική και την τουρκική καταγωγή της οικογένειας, επιλέγοντας ένα ελληνικό και ένα τουρκικό όνομα.

Το πρώτο όνομα, Νεσχάν, ήταν επιλογή που συνδέεται με την ίδια, όμως όπως διευκρίνισε δεν αποφάσισε να το δώσει στην κόρη της απλώς επειδή είναι το δικό της όνομα. Πρόκειται, όπως εξήγησε, για ένα σπάνιο όνομα στην Τουρκία, το οποίο σημαίνει «μοναδική».

Το δεύτερο όνομα, Αέλια, επιλέχθηκε από την ίδια, με τη Νεσχάν να αποκαλύπτει πως στην καθημερινότητά της φωνάζει την κόρη της κυρίως με αυτό το όνομα.

Govastiletto.gr – Νεσχάν Μουλαζίμ: Η παραμυθένια βάφτιση της 11 μηνών κόρης της στη θάλασσα