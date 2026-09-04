Μια ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση αφιέρωσε η Νεσχάν Μουλαζίμ στον σύζυγό της, Στέλιο Πολογεώργη, με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων χρόνων από τον γάμο τους.

Η σχέση τους μετρά συνολικά 8,5 χρόνια, ενώ πριν από τέσσερα χρόνια αποφάσισαν να κάνουν το επόμενο βήμα και να ενώσουν τις ζωές τους. Μέσα από την ανάρτησή της στο Instagram, η Νεσχάν Μουλαζίμ αναφέρθηκε στη διαδρομή που έχουν διανύσει μαζί, αλλά και στην οικογένεια που δημιούργησαν.

Ιδιαίτερη θέση στην εξομολόγησή της είχε η 10,5 μηνών κόρη τους, η οποία, όπως ανέφερε, έκανε τον κοινό τους κόσμο ακόμη πιο όμορφο.

Στη λεζάντα της δημοσίευσης έγραψε:

«Η ιστορία μας ξεκίνησε πριν από 8,5 χρόνια και πριν από 4 χρόνια είπαμε το “ναι” και ξεκινήσαμε μαζί ένα νέο κεφάλαιο. Γελάσαμε, δυσκολευτήκαμε, μεγαλώσαμε και δημιουργήσαμε τον δικό μας μικρό κόσμο. Και τώρα, με τη 10,5 μηνών κόρη μας, αυτός ο κόσμος είναι ακόμη πιο όμορφος. Κάθε φορά που την κοιτάζω, νιώθω ξανά πόσο τυχερή είμαι για τη ζωή που έχουμε χτίσει μαζί».

Στη συνέχεια, απευθυνόμενη στον σύζυγό της, εξέφρασε την αγάπη και την ευγνωμοσύνη της για τη σχέση τους, χαρακτηρίζοντάς τον όχι μόνο σύντροφό της αλλά και καλύτερό της φίλο.

«Δεν είσαι απλώς ο σύζυγός μου. Είσαι ο καλύτερός μου φίλος, ο σύντροφός μου και ο άνθρωπος δίπλα στον οποίο νιώθω πιο ασφαλής. Χαίρομαι τόσο πολύ που σε επέλεξα και που γίναμε “εμείς”. Στα πολλά ακόμη χρόνια, στις αναμνήσεις που θα δημιουργήσουμε και στο να είμαστε πάντα ο ένας στο πλευρό του άλλου. Χρόνια μας πολλά, αγάπη μου. Σε αγαπώ περισσότερο με κάθε μέρα που περνά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μέσα από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε, το ζευγάρι μοιράστηκε με το κοινό του μερικές από τις πιο όμορφες στιγμές της κοινής του ζωής, γιορτάζοντας έτσι τέσσερα χρόνια γάμου και μια οικογένεια που συνεχίζει να μεγαλώνει.

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