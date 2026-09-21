Σε κλίμα ιδιαίτερης συγκίνησης, η Νεσχάν Μουλαζίμ και ο σύζυγός της, Στέλιος Πολογεώργης, βάφτισαν την 11 μηνών κόρη τους, περιτριγυρισμένοι από τα αγαπημένα τους πρόσωπα σε μια μοναδική οικογενειακή στιγμή.

Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε το 2022 και απέκτησε την κόρη του λίγα χρόνια αργότερα, φαίνεται πως επέλεξε έναν ιδιαίτερο και άκρως καλοκαιρινό τρόπο για το μυστήριο.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη η οποία βρέθηκε ανάμεσα στους καλεσμένους, μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από την ξεχωριστή ημέρα, αποκαλύπτοντας παράλληλα και λεπτομέρειες από το μυστήριο.

Στην πρώτη εικόνα φαίνονται τα μαρτυρικά της βάφτισης, πάνω σε μια κάρτα που γράφει «Born from light», ενώ στο πάνω μέρος αναγράφεται το όνομα Νεσχάν Αέλια. Το όνομα, μάλιστα, δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς η ίδια η Νεσχάν είχε αποκαλύψει πριν από μερικούς μήνες πως έτσι θα ονομάσουν την κόρη τους.

Στη δεύτερη φωτογραφία που ανέβασε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, αποκαλύπτεται ακόμη περισσότερο το σκηνικό. Η μικρή βρίσκεται μέσα στη θάλασσα την ώρα της βάφτισης, ενώ στο στιγμιότυπο διακρίνεται η Νεσχάν Μουλαζίμ μαζί με τη νονά της μικρής.

Ακολούθησε ακόμα μια εικόνα με τη Νεσχάν Μουλαζίμ αγκαλιά με την κόρη της και την Ευρυδίκη Βαλαβάνη να γράφει: «Φιλενάδα μου να σας ζήσει η μικρή σας. Να την καμαρώνετε πάντα».

Η επιλογή της θάλασσας δεν ήταν τυχαία. Η Νεσχάν Μουλαζίμ είχε μιλήσει ανοιχτά για το πώς ήθελαν να πραγματοποιήσουν τη βάφτιση της κόρης τους, αποκαλύπτοντας πως στόχος τους ήταν να γίνει στο τέλος του καλοκαιριού και μέσα στη θάλασσα.

«Θα την ονομάσουμε Νεσχάν-Αέλια. Αν όλα πάνε καλά, θα βαπτιστεί στη θάλασσα», είχε πει χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως ήθελαν η τελετή να θυμίζει τον τρόπο με τον οποίο βαπτίζονταν παλιά οι Χριστιανοί.

Στην ίδια συνέντευξη είχε αποκαλύψει και την απόφαση για το όνομα της κόρης της, εξηγώντας πως ήταν επιθυμία του συζύγου της να πάρει η μικρή το δικό της όνομα.

«Η μικρή θα πάρει το δικό μου όνομα. Είναι μια απόφαση που ήρθε από τον πατέρα της. Το όνομά μου είναι σπάνιο και στην Τουρκία. Το όνομά μου σημαίνει “μοναδική”. Ο σύζυγός μου ήθελε πάρα πολύ η μπέμπα να έχει αυτό το όνομα», είχε εξομολογηθεί η Νεσχάν Μουλαζίμ.

govastiletto.gr -Νεσχάν Μουλαζίμ – Στέλιος Πολογεώργης: Εξιτήριο από το μαιευτήριο μαζί με το νεογέννητο κοριτσάκι τους