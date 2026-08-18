Η Nia Vardalos αποδεικνύει, για μια ακόμη φορά, την αγάπη της για την Ελλάδα, και επέλεξε την Αντίπαρο για τις καλοκαιρινές διακοπές της, έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, Σπύρο Κατσαγάνη.

Ο φωτογραφικός φακός του govastiletto.gr απαθανάτισε το αγαπημένο ζευγάρι σε χαλαρές στιγμές σε παραθαλάσσιο εστιατόριο του νησιού, να απολαμβάνει το γεύμα του μαζί με την παρέα του. Η διάσημη ηθοποιός επέλεξε ένα casual look με λευκό πουκάμισο και λευκό καπέλο, ενώ ο Σπύρος Κατσαγάνης εμφανίστηκε εξίσου λιτός, με μαύρο polo shirt. Οι δυο τους έδειχναν απόλυτα χαλαροί, ανταλλάσσοντας κουβέντες και απολαμβάνοντας την ελληνική φιλοξενία, μακριά από τα φώτα του Hollywood.

Άλλωστε, η Ελλάδα δεν αποτελεί απλώς ένα αγαπημένο καλοκαιρινό προορισμό για τη Nia Vardalos. Είναι ο τόπος με τον οποίο διατηρεί ένα βαθύ συναισθηματικό δεσμό, τόσο λόγω της καταγωγής της, όσο και επειδή εδώ γεννήθηκε ο μεγάλος της έρωτας με τον Σπύρο Κατσαγάνη.

Οι εικόνες από την Αντίπαρο επιβεβαιώνουν ότι, κάθε φορά που οι επαγγελματικές υποχρεώσεις το επιτρέπουν, η Nia Vardalos και ο Σπύρος Κατσαγάνης επιλέγουν να ζήσουν το ελληνικό καλοκαίρι με τον πιο αυθεντικό τρόπο: καλό φαγητό, αγαπημένη παρέα και στιγμές ηρεμίας στα νησιά του Αιγαίου.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

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