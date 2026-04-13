Η Νία Βαρντάλος γιόρτασε το ελληνικό Πάσχα στο Λος Άντζελες, διοργανώνοντας ένα ξεχωριστό γιορτινό τραπέζι με αγαπημένα της πρόσωπα.

Στο πλευρό της βρέθηκε ο σύντροφός της, ενώ από την παρέα δεν έλειψαν μεγάλα ονόματα του Hollywood, όπως ο Τομ Χανκς με τη σύζυγό του Ρίτα Γουίλσον, αλλά και οι Τζον Στάμος και Μπίλι Ζέιν.

Η γνωστή ηθοποιός μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη βραδιά μέσα από τα social media, στέλνοντας ευχές στους διαδικτυακούς της φίλους και μεταφέροντας το κλίμα της ελληνικής παράδοσης… χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nia Vardalos (@niavardalos)

Govastiletto.gr – Πέθανε ο Έλληνας πατέρας της Νία Βαρντάλος