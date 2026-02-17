Η Nicki Minaj ανέβασε στα social media φωτογραφίες επεξεργασμένες με AI, στις οποίες εμφανίζεται μαζί με τον Donald Trump, φορώντας ασορτί ροζ ρούχα. Οι εικόνες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και σχόλια από τους διαδικτυακούς της φίλους.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα, η ράπερ και ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ φαίνονται να μετρούν δεσμίδες χρημάτων, ενώ σε άλλο, η παρουσία του Donald Trump μοιάζει να αντικαθιστά τον σύζυγο της Nicki Minaj, Kenneth Petty, μέσα σε αυτοκίνητο.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Nicki Minaj έγραψε: «Happy Presidents’ Day», χαρίζοντας έναν παιχνιδιάρικο τόνο στην εντυπωσιακή και προκλητική της δημοσίευση.

Οι followers της δεν άργησαν να σχολιάσουν, με αντιδράσεις που κυμαίνονται από ενθουσιασμό, μέχρι έκπληξη.

