Ο Nicolas Sarkozy έγινε πριν από λίγες ώρες παππούς, καθώς ο γιος του, Louis Sarkozy, απέκτησε αγοράκι.

Πιο συγκεκριμένα, ο γιος του πρώην Προέδρου της Γαλλίας γνωστοποίησε το χαρμόσυνο γεγονός μέσω δημοσίευσης στα social media, ανακοινώνοντας ότι η σύζυγός του, Natali Husic Sarkozy, έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι, μάλιστα το οποίο πήρε το όνομα του παππού του, Nicolas.

Ο Louis Sarkozy έγραψε στην ανάρτηση: «Υπάρχουν τρεις τρόποι να φτάσει κανείς στην αθανασία, έλεγε ο μεγάλος Κουβανός επαναστάτης Χοσέ Μαρτί: να φυτέψει ένα δέντρο, να γράψει ένα βιβλίο και να αναθρέψει έναν γιο. Χθες, η γυναίκα μου κι εγώ πλησιάσαμε λίγο περισσότερο την αιωνιότητα: γίναμε γονείς. Έχουμε τη χαρά να σας συστήσουμε τον γιο μας — Sylla Nicolas Sarkozy. Είθε να μεγαλώσει, όπως οι συνονόματοί του, με δύναμη και σοφία», δημοσιεύοντας σχετική φωτογραφία της συζύγου του με το νεογέννητο γιο τους μέσα από το μαιευτήριο.

Από την Τρίτη 21/10, ο Nicolas Sarkozy κρατείται στη φυλακή La Sante στο Παρίσι, όπου εκτίει την ποινή των πέντε ετών κάθειρξης για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του καμπάνιας το 2007 από το καθεστώς Καντάφι.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας έχει αποκτήσει τρεις γιους και μια κόρη.

