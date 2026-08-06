Nicole Kidman και Zoe Saldana, δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ βρίσκονται τις τελευταίες ώρες στη χώρα μας και συγκεκριμένα στη Μύκονο.

Η Zoe Saldana δεν είναι άγνωστη στη Μύκονο, καθώς έχει επισκεφθεί επανειλημμένα το νησί τα προηγούμενα χρόνια για τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Η Nicole Kidman θεωρείται μία από τις κορυφαίες ηθοποιούς της γενιάς της. Βραβευμένη με Όσκαρ, έξι Χρυσές Σφαίρες και δύο βραβεία Emmy, έχει πρωταγωνιστήσει σε ταινίες όπως Moulin Rouge!, The Hours, The Others, Australia, Eyes Wide Shut και πολλές ακόμη. Η Zoe Saldana είναι μία από τις πιο εμπορικές ηθοποιούς του παγκόσμιου κινηματογράφου, έχοντας πρωταγωνιστήσει στα κινηματογραφικά φαινόμενα Avatar, Avatar: The Way of Water, Guardians of the Galaxy και Avengers: Endgame. Τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστεί μαζί με τη Kidman στη δημοφιλή σειρά δράσης Lioness, η οποία γνωρίζει μεγάλη επιτυχία διεθνώς.

Αποκλειστικά πλάνα του Mykonos Live TV, δείχνουν τις δύο διάσημες ηθοποιούς να φτάνουν στο beach Nammos συνοδευόμενες από μεγάλη παρέα, επιλέγοντας το δημοφιλές στέκι της Ψαρρούς για το γεύμα τους.

Δείτε το βίντεο:

govastiletto.gr – Nicole Kidman: Οι φήμες για νέα σχέση μετά το διαζύγιο