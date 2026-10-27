Η νέα φωτογράφιση της Nicole Kidman για τη Vogue Australia έγινε αντικείμενο έντονης συζήτησης στα social media.

Η 59χρονη ηθοποιός εμφανίζεται με νεανικό στιλ και καλογυμνασμένη σιλουέτα, ωστόσο αρκετοί χρήστες αμφισβήτησαν το αποτέλεσμα, κάνοντας λόγο για υπερβολική ψηφιακή επεξεργασία και πιθανή χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Τα looks που συζητήθηκαν περισσότερο

Σε μία από τις φωτογραφίες, η σταρ ποζάρει με Chanel μπικίνι και χαμηλοκάβαλο τζιν, ενώ σε άλλη επιλέγει σκουφάκι και ασορτί φόρεμα, με ένα στιλ που θυμίζει νεαρή σκέιτερ.

Παρά την προσεγμένη αισθητική της παραγωγής, οι εικόνες προκάλεσαν ποικίλα σχόλια.

Ορισμένοι χρήστες υποστήριξαν ότι η επεξεργασία έχει αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά της ηθοποιού, ενώ άλλοι αναρωτήθηκαν αν η τεχνητή νοημοσύνη έχει πλέον υπερβολικά μεγάλο ρόλο στις φωτογραφίσεις μόδας.

Οι αντιδράσεις για την επεξεργασία και το styling

Μέρος του κοινού ζήτησε μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τις ψηφιακές παρεμβάσεις στις φωτογραφίες, προτείνοντας ακόμη και την ειδική σήμανση των εικόνων που έχουν υποστεί σημαντική επεξεργασία.

Στο επίκεντρο της κριτικής βρέθηκαν και οι στιλιστικές επιλογές, καθώς ορισμένοι θεώρησαν ότι τα νεανικά σύνολα δεν αναδεικνύουν την προσωπικότητα της Nicole Kidman.

Άλλοι, αντίθετα, υπερασπίστηκαν την ηθοποιό, επαινώντας τη φυσική της κατάσταση και τη διαχρονική γοητεία της.

Η συζήτηση επαναφέρει το ζήτημα των μη ρεαλιστικών προτύπων ομορφιάς και των ορίων της ψηφιακής επεξεργασίας στη σύγχρονη μόδα. Προς το παρόν, πάντως, οι ισχυρισμοί περί χρήσης AI στη συγκεκριμένη φωτογράφιση δεν επιβεβαιώνονται από τα στοιχεία του δημοσιεύματος.

View this post on Instagram A post shared by Nicole Kidman (@nicolekidman)

Govastiletto.gr – Nicole Kidman – Zoe Saldana: Νέες φωτογραφίες στη Μύκονο