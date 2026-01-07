Οριστικό τέλος μπήκε στον γάμο της Nicole Kidman και του Keith Urban, καθώς το διαζύγιό τους επικυρώθηκε επισήμως τρεις μήνες μετά την κατάθεση της αίτησης από την ηθοποιό, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το E! News.

Με την εξέλιξη αυτή, ολοκληρώνεται ένας γάμος που διήρκεσε 19 χρόνια.

Οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συναινετική συμφωνία, χωρίς καμία αξίωση διατροφής. Η κοινή τους περιουσία –από ακίνητα και έπιπλα μέχρι τραπεζικούς λογαριασμούς, οχήματα και επενδύσεις– θα μοιραστεί ισότιμα.

Όσον αφορά τα παιδιά τους, η Nicole Kidman διατηρεί την κύρια επιμέλεια των δύο κοριτσιών τους, της Sunday Rose, 17 ετών, και της Faith Margaret, 14 ετών. Ο Keith Urban θα περνά μαζί τους δύο Σαββατοκύριακα κάθε μήνα.

Αν και αρχικά είχε οριστεί ακρόαση για τις 6 Ιανουαρίου, το πρώην ζευγάρι επέλεξε τελικά τον φιλικό διακανονισμό, αποφεύγοντας περαιτέρω δικαστικές διαδικασίες.

Θυμίζουμε πως η Nicole Kidman υποδέχτηκε το νέο έτος στην Αυστραλία, όπου βρέθηκε μαζί με τις κόρες της. Ήταν οι πρώτες γιορτές της ηθοποιού μετά τη δημόσια ανακοίνωση του χωρισμού, με την ίδια να επιλέγει να περάσει τα Χριστούγεννα δίπλα στα παιδιά της.

Three months after Nicole Kidman filed for divorce from Keith Urban, the former couple have finalized the breakup in documents obtained by E! News Jan. 6. https://t.co/d1xW9rk98o pic.twitter.com/mCti1s4c6T — E! News (@enews) January 6, 2026

Govastiletto.gr – Met Gala 2026: Beyoncé, Nicole Kidman και Venus Williams ενώνουν δυνάμεις με την Anna Wintour