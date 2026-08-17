Μια νέα πραγματικότητα προσπαθεί να διαχειριστεί η Nicole Kidman μετά το τέλος του γάμου της με τον Keith Urban, παραδεχόμενη πως η εξέλιξη αυτή δεν ήταν κάτι που είχε φανταστεί για το μέλλον της.

Η 59χρονη ηθοποιός μίλησε στη βρετανική Vogue για την περίοδο που διανύει και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις αλλαγές που έχουν προκύψει στη ζωή της.

Όπως εξήγησε, προσπαθεί να προχωρήσει με ψυχραιμία, χωρίς να γνωρίζει απαραίτητα τι θα φέρει η επόμενη ημέρα.

Η Nicole Kidman αναφέρθηκε ακόμη στη σημασία του να παραμένει κανείς ανοιχτός σε νέες εμπειρίες, ακόμη κι όταν αυτές δεν εξελίσσονται όπως είχε αρχικά σχεδιάσει.

Για την ίδια, οι αποτυχίες και τα απρόοπτα αποτελούν μέρος της ζωής και δεν σημαίνουν ότι πρέπει να σταματάς να προχωράς.

Μιλώντας για την περίοδο μετά το διαζύγιό της, αποκάλυψε πως χρειάστηκε να αφήσει πίσω την εικόνα που είχε δημιουργήσει για το πώς θα ήταν η ζωή της σε αυτή την ηλικία.

Είχε κάνει τα δικά της σχέδια και είχε συγκεκριμένες προσδοκίες για το μέλλον, όμως τα γεγονότα την ανάγκασαν να δει τα πράγματα διαφορετικά.

«Εντάξει, δεν το περίμενα αυτό. Είχα διαφορετική εικόνα για το πώς θα ήταν η ζωή μου, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα τώρα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ηθοποιός φαίνεται πως προσπαθεί πλέον να αποδεχτεί τη νέα κατάσταση και να προσαρμοστεί στα δεδομένα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η ζωή να της επιφυλάσσει εξελίξεις που δεν είχε προβλέψει.

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