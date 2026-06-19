Νέα δημοσιεύματα από το εξωτερικό θέλουν τη Nicole Kidman να έχει γυρίσει σελίδα στην προσωπική της ζωή, λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωση του διαζυγίου της από τον Keith Urban.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η Daily Mail, η βραβευμένη ηθοποιός φέρεται να βρίσκεται σε σχέση με γνωστό επιχειρηματία, επιλέγοντας ωστόσο να κρατήσει τη νέα αυτή γνωριμία μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα αναφέρουν ότι οι δυο τους γνωρίζονται εδώ και αρκετούς μήνες και έχουν αναπτύξει μια διακριτική σχέση, αποφεύγοντας τις δημόσιες εμφανίσεις και την έκθεση στα μέσα ενημέρωσης.

Η Nicole Kidman και ο Keith Urban χώρισαν τον Σεπτέμβριο του 2025, βάζοντας τέλος σε έναν γάμο σχεδόν δύο δεκαετιών. Το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2026, ενώ παραμένουν αφοσιωμένοι στην ανατροφή των δύο παιδιών τους.

Μέχρι στιγμής, καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει τα δημοσιεύματα, με την προσωπική ζωή της Nicole Kidman να εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο έντονου ενδιαφέροντος από τα διεθνή μέσα.

Nicole Kidman romantically linked to ‘high profile businessman’ following split with Keith Urban https://t.co/QkD4IdrkdN — Daily Mail (@DailyMail) June 18, 2026

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