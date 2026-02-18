Τίτλοι τέλους και επίσημα για τη Nicole Kidman και τον Keith Urban. Μετά από 19 χρόνια κοινής πορείας, το διαζύγιο του πρώην ζευγαριού οριστικοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2026. Η ηθοποιός, η οποία είχε καταθέσει τη σχετική αίτηση τον περασμένο Σεπτέμβριο επικαλούμενη “αξεπέραστες διαφορές”, επιλέγει πλέον να εστιάσει στις κόρες της και στα νέα επαγγελματικά της βήματα, αφήνοντας πίσω της ένα μεγάλο κεφάλαιο δύο δεκαετιών.

Κι ενώ για τον Keith Urban συχνά βλέπουν το φως της δημοσιότητας δημοσιεύματα αναφορικά με τα προσωπικά του, η Nicole Kidman έχει φροντίσει να κρατήσει καλά φυλαγμένα όσα συμβαίνουν στη ζωή της, μετά το διαζύγιο.

Πλέον, η Nicole Kidman έχει καταφέρει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα της ζωής της και να αφοσιωθεί στη φροντίδα του εαυτού της. Η ηθοποιός περνάει τον ελεύθερο χρόνο της με αγαπημένα πρόσωπα και αν και η δημιουργία μιας καινούργιας σχέσης δεν αποτελούσε προτεραιότητά της, φαίνεται πως ένας άνδρας έχει «εισβάλει» στη ζωή της.

Όπως διαβάζουμε στη Daily Mail, ο Paul Salem είναι γοητευμένος από τη Nicole Kidman και έχει ήδη προσπαθήσει να την προσεγγίσει. Οι δυο τους έχουν συναντηθεί κατά καιρούς σε κοινές παρέες, ωστόσο η σχέση τους ήταν καθαρά κοινωνική. Αν και ορισμένες πηγές υποστηρίζουν ότι η Nicole Kidman παραμένει ελεύθερη, καμία δεν διαψεύδει ότι οι δυο τους έχουν έρθει πιο κοντά.

Nicole Kidman, 58, being ‘romantically pursued’ by MGM Resorts chairman Paul Salem, 62, after Keith Urban split https://t.co/fDJYplxQjP — Daily Mail US (@Daily_MailUS) February 17, 2026

Ποιος είναι ο άνδρας που φημολογείται ότι βγαίνει η Nicole Kidman

Ο Paul Salem είναι ένας πολύ γνωστός επιχειρηματίας και επενδυτής. Είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της MGM Resorts International, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου στον χώρο των ξενοδοχείων, καζίνο και ψυχαγωγίας. Παράλληλα έχει διατελέσει σε ηγετικές θέσεις σε άλλες θυγατρικές και επενδυτικές εταιρείες που συνδέονται με τον όμιλο.

Πριν αναλάβει αυτή τη θέση, ο Paul Salem είχε μια εξαιρετικά επιδραστική καριέρα στον χώρο των χρηματοοικονομικών ως Senior Managing Director στη Providence Equity Partners. Επιπλέον, έχει ιδρύσει την Salem Capital Management, μια επενδυτική εταιρεία που επενδύει σε επιχειρήσεις και συμμετέχει σε διοικητικά συμβούλια οργανισμών και μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, ενώ διαθέτει και ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο με MBA από το Harvard Business School και πτυχίο από το Brown University.

