Nicole Kidman: Ποζάρει στα 59 της με παραμυθένιο φόρεμα Chanel και εντυπωσιάζει!

Η Nicole Kidman πόζαρε στο Instagram με το παραμυθένιο φόρεμα Chanel, που φόρεσε στο 2026 LACMA Art+Film Gala και εντυπωσίασε.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός έκλεψε τις εντυπώσεις στο φετινό LACMA Art+Film Gala με μια κομψή, ρομαντική εμφάνιση. Το φόρεμα με την πλούσια τούλινη φούστα και την ανοιχτή πλάτη με το οποίο εμφανίστηκε στο Μουσείο Τέχνης της Κομητείας του Λος Άντζελες είναι σχέδιο του Matthieu Blazy από την συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 του οίκου Chanel.

Το εντυπωσιακό ρούχο, που στο κάτω μέρος είναι ασύμετρο και έχει πολλά επίπεδα και όγκο, ενώ επάνω είναι στενό με μακριά μανίκια απογειώνει την τάση του balletcore. Οι κρεμ και μπεζ αποχρώσεις του θυμίζουν στολή μπαλαρίνας αλλά το σχέδιο του ταυτόχρονα διατηρεί και τα κλασικά στοιχεία του εμβληματικού οίκου αφού είναι στολισμένο με χρυσά κουμπιά-κοσμήματα. Το σχέδιο του αναδεικνύει την λεπτή σιλουέτα της δίνοντας έμφαση στη γυμνασμένη πλάτη και τα γυμνασμένα πόδια της.

Το μαλλιά της Nicole Kidman έδιναν επιπλέον στοιχεία παραμυθιού στην εικόνα της αφού ήταν πιασμένα σε χαλαρό ponytail ενώ στο μακιγιάζ πρωταγωνιστούσε το ροζ και οι φυσικοί τόνοι που αναδείκνυαν το «γεμάτο» και πάντα νεανικό πρόσωπό της. Ωστόσο, τα αξεσουάρ που επέλεξε, δηλαδή τα μαύρα ψηλοτάκουνα πέδιλα και η μαύρη τσάντα-φάκελος, έκαναν έντονη αντίθεση με τα υπόλοιπα και πρόσθεταν δυναμισμό και σύγχρονη ματιά στο αποτέλεσμα. Μόλις εμφανίστηκε στον χώρο τα φλας άστραψαν και τα όλα τα βλρέμματα συγκεντρώθηκαν επάνω της ενώ η σχετική ανάρτηση που έκανε στο Instagram πάνω από 100.000 likes και εκατοντάδες σχόλια θαυμασμού.

Δείτε την εμφάνισή της:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nicole Kidman (@nicolekidman)

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