Η Μύκονος αποτέλεσε για ακόμη ένα καλοκαίρι σημείο συνάντησης για διεθνείς celebrities, με γνωστά πρόσωπα από τον χώρο του θεάματος να επιλέγουν το νησί των Κυκλάδων για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Ανάμεσα στις διάσημες παρουσίες που βρέθηκαν το προηγούμενο διάστημα στη Μύκονο ήταν η Nicole Kidman και η Zoe Saldana.

Οι δύο ηθοποιοί απόλαυσαν στιγμές χαλάρωσης μακριά από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, έχοντας μαζί τους και τον σύζυγο της Zoe Saldana, Marco Perego.

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε την παρέα κατά τη διάρκεια της εξόδου της στην κοσμοπολίτικη Ψαρρού, με τις δύο σταρ να απολαμβάνουν την παραμονή τους στο νησί.

Πηγή: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Govastiletto.gr – Nicole Kidman και Zoe Saldana στο νησί των Ανέμων – Τα πρώτα πλάνα από την άφιξή τους στη Μύκονο