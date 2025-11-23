Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Nicole Scherzinger, αν και ο Δεκέμβριος πλησιάζει, αποφάσισε να «φέρνει καλοκαίρι» στα social media, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο από εξωτική παραλία.

Η 47χρονη τραγουδίστρια πόζαρε με ένα εντυπωσιακό λευκό μπικίνι, απολαμβάνοντας τη θάλασσα και τον ήλιο, ενώ στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Αυτά είναι μερικά από τα αγαπημένα μου πράγματα».

Οι followers της ενθουσιάστηκαν, με τα σχόλια να γεμίζουν με κομπλιμέντα για το καλλίγραμμο σώμα της αλλά και για το πόσο ευδιάθετη δείχνει στις στιγμές χαλάρωσής της.

Ακόμη μια εντυπωσιακή ανάρτηση της Nicole Scherzinger που αποδεικνύει ότι ξέρει πάντα πώς να τραβάει τα βλέμματα!