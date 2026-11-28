Τίτλοι τέλους φαίνεται ότι έπεσαν στη σχέση της Nicole Scherzinger και του Thom Evans, αφού το ζευγάρι αποφάσισε να ακολουθήσει χωριστούς δρόμους, έπειτα από επτά χρόνια κοινής πορείας.

Την είδηση γνωστοποίησε ο πρώην διεθνής παίκτης του ράγκμπι μέσα από μια δημοσίευση στο Instagram, την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, εκφράζοντας τη θλίψη του για την εξέλιξη αυτή.

Στο μήνυμά του ανέφερε ότι ο ίδιος και η γνωστή τραγουδίστρια δεν είναι πλέον μαζί, τονίζοντας ότι τα επτά χρόνια που πέρασαν ήταν γεμάτα αγάπη, αφοσίωση και κοινά όνειρα για το μέλλον.

«Με βαριά καρδιά ανακοινώνω ότι η Νικόλ και εγώ δεν είμαστε πλέον μαζί. Έπειτα από επτά χρόνια αγάπης, αφοσίωσης και πίστης σε ένα κοινό μέλλον, αυτή είναι μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδος. Παρόλο που αυτή δεν είναι η εξέλιξη που ήλπιζα ποτέ να έχει η σχέση μας, σέβομαι την απόφαση της Νικόλ και της εύχομαι ολόψυχα κάθε ευτυχία στο επόμενο κεφάλαιο της ζωής της. Τομ, φιλιά», έγραψε.

Η σχέση τους είχε γίνει γνωστή το 2019, ενώ τον Ιούνιο του 2023 το ζευγάρι ανακοίνωσε τον αρραβώνα του.

Η πρόταση γάμου είχε πραγματοποιηθεί σε ένα ειδυλλιακό σκηνικό στη Χαβάη, με τη Nicole Scherzinger να μοιράζεται τότε τη χαρά της με τους διαδικτυακούς φίλους της.

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