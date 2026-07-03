Η Νίκη Κάρτσωνα και ο Νίκος Χατζής συμπλήρωσαν 19 χρόνια γάμου και με αφορμή την επέτειό του το πρώην μοντέλο που έχει μετακομίσει με την οικογένειά της στην Καλαμάτα, έκανε μια ιδιαίτερη ανάρτηση με αφορμή την 1η Ιουλίου.

Δημοσιεύοντας μια κοινή φωτογραφία με τον σύζυγό της, η Νίκη Κάρτσωνα έγραψε:

«Ιούλιος…

Ο μήνας που αγαπώ..

Ο 7ος μήνας του χρόνου..

Ο αριθμός ( 7 )

•Το 1977 γεννήθηκα

•Το 2007 παντρεύτηκα

•Τον Ιούλιο γεννήθηκε ο Φίλιππος..

•01.07. Σήμερα και σαν σήμερα 01.07.2007 παντρευτήκαμε..

Και συνεχίζουμε!

Καλό μας μήνα».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Niki Kartsona (@nikikartsona)

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Happy Day η Νίκη Κάρτσωνα είχε εξομολογηθεί: «Εννοείται πως και ο Νίκος θέλει να επιστρέψουμε στην Καλαμάτα και το περιμένει πώς και πώς. Είναι η στιγμή να βάλουμε την απόλαυση στη ζωή μας. Είναι έξυπνος άντρας, μου κάνει τα χατίρια. Περνάω πολύ ωραία με τον Νίκο, έχουμε χιούμορ στη σχέση μας, είναι ένας χαρούμενος άνθρωπος.

Ο Νίκος είναι αυτό που θα ήθελα να είμαι, χωρίς να έχω κάνει όλα αυτά που έχω κάνει, και πάλι δεν τον φτάνω. Είμαστε μαζί από το 1995. Όταν σταμάτησε το μπάσκετ, δεν τον άφησα να κάτσει λεπτό. Του είπα ότι τον ξεχνάει τον καναπέ, θα βρει μια δουλειά, όποια δουλειά είναι αυτή».

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