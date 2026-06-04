Νίκη Κάρτσωνα – Νίκος Χατζής: Ο γιος τους, Φίλιππος έγινε 17 χρονών – Σπάνιο οικογενειακό στιγμιότυπο

Η Νίκη Κάρτσωνα ανέβασε στο Instagram μια φωτογραφία, με αφορμή τα γενέθλια του συζύγου της, Νίκου Χατζή.

Η Νίκη Κάρτσωνα και ο Νίκος Χατζής έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια. Το ζευγάρι ένωσε τις ζωές του με τα ιερά δεσμά του γάμου το 2007 και μάλιστα έχουν αποκτήσει ένα γιο, τον Φίλιππο.

Η Νίκη Κάρτσωνα είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media και μοιράζεται συχνά φωτογραφίες από τα projects της στο Instagram, καθώς και τις στιλιστικές της προτάσεις, ενώ οι χιλιάδες διαδικτυακοί της φίλοι της αφήνουν πολλά like και σχόλια στις αναρτήσεις της.

Όμως, δεν είναι μόνο οι φωτογραφίες ή τα βίντεο με τα στιλάτα της looks που ενθουσιάζουν τους followers της, αλλά και τα οικογενειακά στιγμιότυπα που μοιράζεται κατά καιρούς.

Αυτή τη φορά, κοινοποίησε μια φωτογραφία με τον σύζυγό τη, Νίκο Χατζή, με αφορμή τα γενέθλιά του, όπου βλέπουμε το ζευγάρι να ποζάρει με τον 17χρονο γιο του, Φίλιππο, ο οποίος φαίνεται να έχει φτάσει τους γονείς του σε ύψος. Στη λεζάντα της δημοσίευσης η Νίκη Κάρτσωνα έγραψε: «Χρόνια πολλά Νick μας! Σ’ αγαπάμε και οι 2 πολύ για τους δικούς μας λόγους. Δεν ξέρω αν σε αγαπάμε πιο πολύ απ’ ό,τι μας αγαπάς εσύ, σίγουρα όμως, νιώθουμε, εισπράττουμε και βλέπουμε στα μάτια σου καθημερινά την αγάπη σου για εμάς και αυτό μας κάνει ευτυχισμένους. Είμαστε υπερήφανοι για εσένα, τυχεροί που έχουμε εσένα και ευγνώμονες για όλα εκείνα που κάνεις για εμάς. Να έχεις υγεία και να είσαι χαρούμενος. Αυτό θέλουμε! Σ’ αγαπάμε πολύ! Φίλιππος-Νίκη. 03/06/2026».

Σε συνέντευξή της, η Νίκη Κάρτσωνα είχε πει σχετικά με το πώς είναι σαν μαμά: «Πιστεύω ότι είμαι ειλικρινής μαμά και πολύ υποστηρικτική. Το σπουδαιότερο μάθημα που ελπίζω να μάθει ο γιος μου είναι πως, όταν θες κάτι, μπορείς να το πετύχεις. Θέλω να καταλάβει ότι στη ζωή του μπορεί να καταφέρει τα πάντα. Το πού θα φτάσει εξαρτάται από το πόσο αντέχει η ψυχή του. Και αυτό, βέβαια, ισχύει για όλους».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Niki Kartsona (@nikikartsona)

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