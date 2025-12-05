Η Νίκη Κάρτσωνα παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και στον δημοσιογράφο Δημήτρη Σιδηρόπουλο.

Η πρώην παρουσιάστρια και πλέον επιτυχημένη επιχειρηματίας μίλησε ανοιχτά για το χρόνιο άγχος που της προκαλούσε η εικόνα του σώματός της και συγκεκριμένα η «ζυγαριά». Η Νίκη Κάρτσωνα αποκάλυψε ότι χρειάστηκε να περάσουν χρόνια για να μπορέσει τελικά να αγαπήσει και να αποδεχθεί το σώμα της.

«Πρέπει να το ακούμε το σώμα μας, θα έπρεπε να το ακούμε. Θέλω να πιστεύω ότι κάποιες φορές το ακούω. Σίγουρα δεν το ακούω όλες τις φορές. Ήμουν πάρα πολύ αυστηρή με τον εαυτό μου. Ακόμα είμαι, αλλά τώρα έχω λειάνει τις γωνίες μου. Πολύ αυστηρή, πολύ απαιτητική και χωρίς μέτρο. Δεν άκουγα το κορμί μου, απλά το φρόντιζα μέχρι που κάποια στιγμή αποφάσισα ότι θέλω να με αγαπήσω πιο πολύ», ανέφερε αρχικά η Νίκη Κάρτσωνα.

Για τις πιέσεις σχετικά με το βάρος της αποκάλυψε: «Εννοείται, εννοείται. Είναι κάτι που έχω ακούσει πάρα πολλές φορές στη ζωή μου, από τότε που ήμουν αθλήτρια. Εγώ και η ζυγαριά μου… μέχρι που την πέταξα από το σπίτι. Η ζυγαριά μού είχε προκαλέσει τεράστιο άγχος».

Σε ερώτηση αν την είχε ενοχλήσει που στο παρελθόν γράφτηκε ότι αντιμετωπίζει νευρική ανορεξία, η ίδια απάντησε: «Όχι, είχα βαρεθεί απλά να απαντάω σε αυτό».

Η Νίκη Κάρτσωνα είναι πρώην μοντέλο και παρουσιάστρια. Έγινε γνωστή μέσα από την πορεία της στις πασαρέλες και τις φωτογραφίσεις, καθώς και από τη συμμετοχή της σε καλλιστεία, όπου είχε διακριθεί με τον τίτλο «Μις Φωτογένεια».

Μετά την ολοκλήρωση της πορείας της στον χώρο του modelling, η ίδια στράφηκε στην τηλεόραση και αργότερα στην επιχειρηματικότητα.

