Η Νίκη Λάμη έκανε τις πρώτες καλοκαιρινές αποδράσεις της για βουτιές και ξεκούραση για φέτος και μοιράστηκε τις εικόνες με τους διαδικτυακούς φίλους της στα social media.

Η γνωστή ηθοποιός, την οποία βλέπουμε στη σειρά του ΑΝΤ1 «Γιατί ρε πατέρα», ανέβασε ένα καρουζέλ φωτογραφιών από την παραλία, όπου ποζάρει χαμογελαστή και λαμπερή, φορώντας μαύρο μπικίνι, το οποίο αναδείκνυε το καλλίγραμμο σώμα της και ένα εντυπωσιακό ψάθινο καπέλο.

Η ίδια έγραψε στη λεζάντα του άλμπουμ: «Και έτσι κάπως ξαναμπήκα στη θάλασσα… Ή αλλιώς η πρώτη βουτιά».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Niki_Lami (@niki_lami)

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