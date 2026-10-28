Με χιούμορ μίλησε η Νίκη Λάμη για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις στιλιστικές συμβουλές του συντρόφου της, αποκαλύπτοντας πως συχνά επιλέγει να φορέσει κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που της προτείνει.

Σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Happy Day», η ηθοποιός ρωτήθηκε αν ζητά τη γνώμη του συντρόφου της πριν αποφασίσει τι θα φορέσει.

Η αντίδραση του συντρόφου της

Η Νίκη Λάμη εξήγησε πως συνηθίζει να ζητά τη γνώμη του, χωρίς όμως να την ακολουθεί απαραίτητα.

«Εννοείται ότι θα ζητήσω τη γνώμη του συντρόφου μου και θα φορέσω ακριβώς τα αντίθετα. Οριακά μου λέι “Με κοροϊδεύεις; Γιατί με ρωτάς;”», ανέφερε χαρακτηριστικά, με τις δηλώσεις της να προβάλλονται το πρωί της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου.

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