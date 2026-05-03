Η Νίκη Λυμπεράκη μίλησε ανοιχτά για τον ρόλο της ως μητέρα, σε μια σπάνια εξομολόγηση που έκανε στο περιοδικό «Vita».

Η γνωστή δημοσιογράφος του Mega αναφέρθηκε στον γιο της, Πάνο, και στο πώς η μητρότητα έχει επηρεάσει τον τρόπο που βλέπει τη ζωή και τις σχέσεις της.

Όπως είπε, πριν γίνει μητέρα είχε μια συγκεκριμένη εικόνα για το πώς θα ήθελε να μεγαλώσει το παιδί της, όμως η πραγματικότητα την οδήγησε σε μια διαφορετική προσέγγιση.

Παρότι προσπαθεί να δίνει χώρο και ελευθερία στον γιο της, παραδέχεται ότι για εκείνη η έκφραση αγάπης είναι κάτι πολύ έντονο και καθημερινό. Αγκαλιές, λόγια τρυφερότητας και συνεχής επιβεβαίωση της αγάπης της είναι βασικά στοιχεία στη σχέση τους, χωρίς όμως να θέλει να τον «πνίγει», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Η ίδια εξήγησε ότι μεγαλώνοντας σε μια εποχή όπου οι γονείς δεν εξέφραζαν εύκολα τα συναισθήματά τους, θέλησε να κάνει το αντίθετο με το δικό της παιδί. Για εκείνη, η συναισθηματική επαφή είναι θεμέλιο στη διαπαιδαγώγηση, καθώς βοηθά το παιδί να αναγνωρίζει και να εκφράζει τα συναισθήματά του με υγιή τρόπο μεγαλώνοντας.

Παράλληλα, τόνισε ότι δεν συμφωνεί με μια απόλυτα «χαλαρή» προσέγγιση στη γονεϊκότητα. Θέτει όρια, ειδικά σε ζητήματα συμπεριφοράς και ευγένειας, και δεν διστάζει να γίνει αυστηρή όταν χρειάζεται. Για εκείνη, η ισορροπία ανάμεσα στην τρυφερότητα και τα όρια είναι το πιο σημαντικό στοιχείο στην ανατροφή ενός παιδιού.

Μιλώντας πιο προσωπικά, περιέγραψε στιγμές της καθημερινότητάς της με τον γιο της που τη συγκινούν, όπως μικρές ανακαλύψεις και πρώτες εμπειρίες που ζει μαζί του. Αυτές οι στιγμές, όπως είπε, της υπενθυμίζουν την αξία των απλών πραγμάτων και τη σημασία της παρουσίας στο «τώρα».

Η Νίκη Λυμπεράκη έγινε μητέρα το 2020, όταν γεννήθηκε ο γιος της Πάνος, από τη σχέση της με τον Αλέξανδρο Χατζόπουλο.

