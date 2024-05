Η Νίκι Μινάζ συνελήφθη σε αεροδρόμιο της Ολλανδίας μετά την εμφάνιση της στο Μάντσεστερ.

Πιο συγκεκριμένα, η ίδια γνωστοποίησε το γεγονός στον προσωπικό της λογαριασμό στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Το ανάρτησε στο Twitter γράφοντας «είπαν ότι βρήκαν χόρτο».

Ο εκπρόσωπος της Βασιλικής Ολλανδικής Μαρεχάουζ, δήλωσε στο NBC News για το γεγονός:«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έχουμε συλλάβει μια 41χρονη Αμερικανίδα στο αεροδρόμιο Schiphol λόγω κατοχής ελαφρών ναρκωτικών».

😩 now they said they found weed & that another group of ppl have to come here to weigh the pre-rolls. Keep in mind they took my bags without consent. My security has already advised them those pre-rolls belong to him. Oh yea & the pilot wants me to take my ig post down.

— Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) May 25, 2024

