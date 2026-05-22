Παρασκευή 22 Μαΐου 2026,
Lifestyle

Νικηφόρος: Ανέβηκε στη σκηνή του ημιτελικού του J2US και ξεσήκωσε το κοινό με τις επιτυχίες του

Κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις...
Βασίλης Κοντζεδάκης
22.05.2026 | 15:00 UPD:22.05.2026, 12:34
Νικηφόρος: Ανέβηκε στη σκηνή του ημιτελικού του J2US και ξεσήκωσε το κοινό με τις επιτυχίες του

Ο Νικηφόρος χάρισε μια από τις πιο δυνατές στιγμές του χθεσινού live του J2US, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή και κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις τόσο με την ερμηνεία του, όσο και με τη σκηνική του παρουσία.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής εμφανίστηκε ιδιαίτερα ευδιάθετος και γεμάτος ενέργεια, αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά, γιατί παραμένει ένας από τους πιο αγαπητούς καλλιτέχνες της γενιάς του.

Ερμήνευσε τόσο δικές του μεγάλες επιτυχίες, όσο και άλλων μεγάλων καλλιτεχνών, όπως του Αντώνη Ρέμου.

Ο Νίκος Κοκλώνης δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του μετά το τέλος της εμφάνισης του, αποθεώνοντας τη φωνή και την παρουσία του, ενώ του ζήτησε να πει δύο ακόμα αγαπημένα του τραγούδια και φυσικά ο τραγουδιστής δεν του χάλασε χατίρι.

Για μια ακόμη φορά, ο τραγουδιστής απέδειξε ότι ξέρει καλά πώς να μαγνητίζει τα βλέμματα και να μετατρέπει κάθε τηλεοπτική του εμφάνιση σε θέμα συζήτησης.

 

govastiletto.gr – Νικηφόρος για Μαζωνάκη: «Τον είχαν όλοι τελειωμένο και το γύρισε υπέρ του»

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #J2US #Νικηφόρος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

close menu
close menu

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝ ΕΧΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ.

Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.