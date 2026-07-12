Ο Νικηφόρος Βυθούλκας έζησε μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής του, αφού έγινε για πρώτη φορά νονός το Σάββατο 11/7.

Ο τραγουδιστής βάφτισε την Ιωάννα, και ασφαλώς δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για το νέο αυτό ρόλο. Μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram ανέβασε φωτογραφίες & βίντεο από το μυστήριο, θέλοντας έτσι να μοιραστεί τη χαρά του με το διαδικτυακό κοινό του.

Στην ανάρτησή του έγραψε: «Πρώτη φορά νονός! Ιωάννα μου να είσαι ευλογημένη. Κωνσταντίνε και Χρύσα να είστε ευτυχισμένοι!», στέλνοντας με αυτό τον τρόπο τις πιο θερμές ευχές στη βαφτιστήρα του και στους γονείς της.

Τα στιγμιότυπα από τη βάφτιση συγκέντρωσαν πλήθος ευχών, με φίλους, συναδέλφους και ακολούθους να του εύχονται να είναι πάντα άξιος νονός και να χαίρεται τη βαφτιστήρα του.

Δείτε τις εικόνες:

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