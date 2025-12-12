Καλεσμένος στο Unblock Podcast βρέθηκε ο Νικηφόρος, όπου μίλησε στην Ελίνα Παπίλα τόσο για την εμπειρία του με τις συνεντεύξεις, όσο και για την ιστορία πίσω από το πρώτο μεγάλο του hit, το «Υποσχέσου».

Ο τραγουδιστής δεν έκρυψε ότι συχνά νιώθει άβολα στις τηλεοπτικές εμφανίσεις του, εξηγώντας ότι πολλές από τις ερωτήσεις που δέχεται δεν έχουν ουσία: «Πηγαίνεις σε μια εκπομπή και σε ρωτάνε τα ίδια και τα ίδια. Με έχουν ρωτήσει για τη Eurovision εκατοντάδες φορές, παρότι έχω απαντήσει. Όταν ο δημοσιογράφος δεν έχει κάνει καν τη στοιχειώδη έρευνα, αισθάνομαι ότι με υποτιμά», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για τη δημιουργία των τραγουδιών του, ο Νικηφόρος αποκάλυψε πως για χρόνια έγραφε μόνο όταν ήταν σε έντονη συναισθηματική φόρτιση.

Ένα από αυτά τα τραγούδια ήταν και το «Υποσχέσου», το οποίο –όπως είπε– γεννήθηκε ακριβώς τη στιγμή που τραγουδιέται: «Το έγραψα μέσα σε τέσσερα λεπτά. Έκλαιγα, σημείωνα και τραγουδούσα την ίδια στιγμή. Ήμουν σε απόλυτη κατάρρευση. Με είχε χωρίσει και ένιωθα ότι ήθελα… εκδίκηση μέσα από την επιτυχία που θα έκανα. Να με βλέπει παντού, στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, στις αφίσες και να μην μπορεί να με αγγίξει».

Σήμερα, όμως, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Όπως αποκάλυψε, τα τελευταία 1,5 χρόνια γράφει διαρκώς, ακόμη και σε περιόδους ηρεμίας:

«Το θεωρώ δώρο να μπορώ να δημιουργώ χωρίς να χρειάζεται να είμαι στα πατώματα. Οι δύσκολες στιγμές με έκαναν αυτό που είμαι, αλλά πλέον είμαι χαρούμενος που μπορώ να γράφω και όταν είμαι καλά».