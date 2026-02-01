Ο Νικηφόρος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Αστερόσκονη και μίλησε για την πρώτη του συνεργασία με τον Γιώργο Μαζωνάκη, αναπολώντας τα χρόνια που ξεκινούσε την καριέρα του δίπλα σε έναν από τους πιο επιδραστικούς Έλληνες τραγουδιστές.

«Εκεί που όλοι σε θεωρούν τελειωμένο, τα γυρίζεις όλα υπέρ σου. Είναι σαν το φεγγάρι που παίρνει φως από τον ήλιο», είπε ο Νικηφόρος για τον Μαζωνάκη, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο ξεπέρασε τις δυσκολίες και επέστρεψε πιο δυνατός.

Ο Νικηφόρος εξήγησε πως η πρώτη τους συνεργασία ήταν το 2010, και από τότε, έμαθε πολλά για την επαγγελματική αφοσίωση, την ένταση και το πάθος που χρειάζεται για να πετύχει κανείς στον χώρο: «Εξελίσσεται συνεχώς, προσεγγίζει κάθε στίχο με προσοχή και η μουσική του έχει μια μοναδική ποιότητα. Λίγοι μπορούν να εκπροσωπήσουν σωστά αυτά που έχει πει».

Παράλληλα, αποκάλυψε και την ανθρώπινη πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη: «Ως πρωτοεμφανιζόμενος είχα πολλές απορίες. Οι φίλοι μου τον έβλεπαν σαν σταρ, αλλά εκείνος άνοιξε την καρδιά του και μας μίλησε για το ξεκίνημά του. Τότε κατάλαβα πόσο ευαίσθητος άνθρωπος είναι».

Η εξομολόγηση του Νικηφόρου αποκαλύπτει όχι μόνο τον σεβασμό και τον θαυμασμό που τρέφει για τον Μαζωνάκη, αλλά και την αξία της εμπειρίας που αποκομίζει κανείς δουλεύοντας δίπλα σε μεγάλους καλλιτέχνες.

