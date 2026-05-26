Μια πολύ όμορφη και αυθόρμητη στιγμή χάρισε ο Νικηφόρος στους περαστικούς στο Βουκουρέστι. Εκεί που έκανε τη βόλτα του, εντόπισε έναν μουσικό του δρόμου, του ζήτησε για λίγο την κιθάρα του και άρχισε να τραγουδάει το «Υποσχέσου», την πρώτη του μεγάλη επιτυχία, του 2010.

Το σχετικό βίντεο το ανέβασε ο ίδιος στο Instagram και όπως ήταν φυσικό, τα σχόλια πήραν φωτιά. Στο κλιπ φαίνεται ο κόσμος γύρω να σταματάει, να απολαμβάνει το αναπάντεχο σκηνικό και στο τέλος να τον χειροκροτεί θερμά.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο τραγουδιστής έγραψε:

«Μερικές φορές η μουσική βρίσκει τον πιο αληθινό χώρο της… στη μέση ενός δρόμου, με μια κιθάρα και αγνώστους που σταματούν να ακούσουν».

Ρίξτε μια ματιά στο βίντεο:

View this post on Instagram A post shared by Nikiforos Vithoulkas (@nikiforos_vithoulkas)

«Καλοκαίρι στην Ελλάδα»: To νέο video clip του Νικηφόρου Βυθούλκα – Ποια είναι η influencer στο πλευρό του