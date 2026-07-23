Ο Νικηφόρος βούτηξε στα παγωμένα νερά του Αχέροντα και δήλωσε ότι είναι από τις πιο ωραίες εμπειρίες της ζωής του.

Ο τραγουδιστής ανέβασε, την Τετάρτη 22 Ιουλίου, βίντεο στο Instagram, δείχνοντας τις βουτιές του και εξήγησε ότι κάθε χρόνο αυτή την εποχή επισκέπτεται το συγκεκριμένο μέρος, διαφορετικά δεν αισθάνεται πως έχει μπει το καλοκαίρι.