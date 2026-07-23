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Ο Νικηφόρος βούτηξε στα παγωμένα νερά του Αχέροντα και δήλωσε ότι είναι από τις πιο ωραίες εμπειρίες της ζωής του.
Ο τραγουδιστής ανέβασε, την Τετάρτη 22 Ιουλίου, βίντεο στο Instagram, δείχνοντας τις βουτιές του και εξήγησε ότι κάθε χρόνο αυτή την εποχή επισκέπτεται το συγκεκριμένο μέρος, διαφορετικά δεν αισθάνεται πως έχει μπει το καλοκαίρι.
Ο Νικηφόρος στο βίντεο που μοιράστηκε με τους followers του ανέφερε ότι το τοπίο στο ποτάμι είναι μαγικό: «Κάθε καλοκαίρι, αν δεν έρθω σε αυτό το σημείο, νιώθω πως δεν είναι καλοκαίρι. Είναι από τις πιο ωραίες εμπειρίες της ζωής μου. Το’ χω ξαναπεί. Αξίζει να το επισκεφτείτε. Είμαστε στις πηγές του Αχέροντα και είναι μαγικά», είπε.
Δείτε βίντεο:
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